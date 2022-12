Por qué dormimos con la boca abierta y qué riesgos tiene

¿Duermes con la boca abierta? Dormir con la boca abierta es un hábito que tienen muchas personas, aunque es posible que ni ellas lo sepan. Aunque pueda parecer poco importante, dormir de esta manera influye en la calidad del sueño, por lo que a la hora de descansar puede repercutir negativamente en la salud. Por eso, te explicamos por qué sucede este hábito y cómo evitarlo.

Razones por las que duermes con la boca abierta

Existen diferentes causas por las que puede que duermas con la boca abierta. De hecho, es una de las principales causas por las que las personas roncan por la noche. Abrir la boca está relacionado con una mala respiración y está asociado a problemas en las vías respiratorias. Además, puede ser por una congestión nasal debido a catarros, alergias, asma, sinusitis, tabaquismo, problemas en el tabique nasal o de la mandíbula, sobrepeso, e incluso por una mala postura al dormir.

5 signos sobre la falta de sueño y 5 soluciones para empezar a dormir bien | Pexels

Cómo detectar si duermes con la boca abierta o cerrada

Muchas personas no saben si duermen con la boca abierta o cerrada. Posiblemente en algún momento de tu vida te has despertado con la boca abierta, pero no sabes si es una excepción o si duermes todas las noches así. Si la persona que duerme contigo te avisa de que roncas, es evidente que lo haces con la boca abierta.

Otro síntoma frecuente es despertarse con la boca seca, ya que puede producir una irritación en la garganta. Además, si te despiertas con cansancio significa que no has dormido bien y puede ser causado por dormir con la boca abierta. De hecho, otras de las consecuencias que deriva dormir de esta manera es la aparición de caries, carraspera y sufrir trastornos del sueño como la apnea que repercute de forma negativa en la salud.

Cómo evitar dormir con la boca abierta

Para evitar dormir con la boca abierta se aconseja dormir de lado o boca abajo, pero nunca dormir boca arriba para no abrir la boca inconscientemente mientras duermes. Además, se recomienda elevar la cabeza con almohadas, realizar lavados nasales antes de acostarte, utilizar un humidificador para hidratar las mucosas, tener agua en mano para beber si notas sequedad en la garganta durante la noche y no ingerir demasiado alcohol antes de dormir.