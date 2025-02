¿Puede doler igual la muerte de una mascota que la de un ser querido?

El amor de una mascota deja una huella imborrable. Cada vez más, los animales de compañía ocupan un lugar fundamental en la familia, convirtiéndose en un miembro más. Su presencia llena la vida de momentos de alegría y compañía, pero también implica enfrentar un dolor profundo cuando parten. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar y, aunque el duelo es real y completamente válido, no siempre es comprendido por quienes no han experimentado ese vínculo especial.

¿Por qué nos duele tanto perder a una mascota?

En muchas ocasiones las mascotas están más presentes en nuestra vida que otras personas cercanas. Esto implica que nuestra rutina está relacionada con nuestra mascota y que vivimos junto a ella numerosos momentos importantes. Además, el amor de una mascota (sobre todo de un perro) es un amor es incondicional, sin juicios y eso nos permite sentirnos cómodos con su compañía.

Una niño y una niña acarician a su mascota | Pexels

Algunas razones por las que nos duele tanto perder a una mascota son las siguientes:

Tanto la llegada como la partida de tu mascota implica un cambio de etapa de forma significativa. La sociedad minimiza su pérdida: Algunas personas dicen cosas como "solo era un perro" o "puedes tener otro", lo que puede hacer que el duelo se viva en silencio o con vergüenza.

Mujer con su perro | Freepik

Cómo sobrellevar la pérdida de una mascota

No hay una fórmula mágica para sanar, pero algunas acciones pueden ayudarte a transitar este duelo con más calma y amor y evitar que se convierta en un duelo complicado:

En los primeros días, es común perder el apetito o sentir que la casa está vacía. A pesar de esto, no olvides mantener hábitos saludables, como, por ejemplo, salir a caminar, comer bien y descansar lo mejor posible. Honra su memoria: Es importante rendirle homenaje de una forma respetuosa y significativa, como, por ejemplo, puedes plantearte donar alimentos o juguetes a un refugio en su nombre, hacer un dibujo o marco con su foto y una frase especial o crear un espacio con sus cosas para recordarlo con cariño.

Mascotas | Pexels

No te sientas culpable por volver a estar bien. Recuperar la normalidad y la estabilidad emocional es un objetivo saludable, por tanto, permítelo recordando que eso no significa que no eches de menos a tu mascota.

En conclusión, el duelo por la muerte de una mascota es un proceso real y válido. Si para ti fue parte de tu familia, su ausencia duele. Por otro lado, recuerda que, aunque al principio la tristeza se sienta excesiva, con el paso de las fases del duelo es posible aprender a recordar sin dolor. Recuerda que si necesitas ayuda para que el duelo se viva de forma progresiva y saludable, puedes consultar con un psicólogo.