Pendientes en bebés: Todo lo que debes saber para decidirte

El nacimiento de un bebé es un momento lleno de emociones y decisiones importantes. Entre las muchas opciones que enfrentan los padres, si lo que esperan es una niña, seguramente entre sus familiares y amigos se haya generado cierto debate en torno a una cuestión ¿les vais a hacer agujeros en las orejas?

Es más que probable que no tengas muy claro qué debéis hacer y que os preguntéis si es conveniente hacerle agujeros en las orejas a una recién nacida, si no conlleva ciertos peligros de correr infecciones, si son un foco de posibles accidentes y enganchones, si estamos coartando su libertad personal al decidir por ella modificar su aspecto físico desde tan pequeña, si no estaremos fomentando la perpetuidad de una tradición que cosifica el cuerpo de la mujer y lo somete a decisiones estéticas por género…

En este artículo reflexionamos sobre todos los aspectos que debes plantearte antes de tomar una decisión para que te resulte más fácil y que puedas eliminar esta cuestión de tu carga mental.

Razones estéticas y culturales para hacer agujeros en las orejas

Una de las razones a favor de hacerle agujeros en las orejas a una recién nacida se relaciona con la belleza. Muchas familias consideran los pendientes como un adorno estético y una forma de realzar la feminidad de la niña desde temprana edad.

Nos guste o no, ponerle pendientes a una recién nacida es una tradición arraigada en nuestra sociedad, es un acto que forma parte de la identidad cultural y el simple hecho de lucir pendientes simboliza la pertenencia a un grupo específico.

Un par de argumentos sobre los que debemos reflexionar si desde un punto de vista feminista queremos valorar la necesidad, por un lado, de tratar el cuerpo de la mujer como algo que debe ser lo más bello posible y, por otro, la libertad individual de la persona para elegir si quiere modificar su aspecto físico y a qué grupo social quiere pertenecer.

¿Los bebés sienten menos dolor?

Una de las razones por las cuales se agujerean los lóbulos de las orejas a los pocos días de nacer es porque, supuestamente, los bebés son más inconscientes del procedimiento y pueden tolerar mejor el dolor. Además, a una edad tan temprana no se fijan los recuerdos en la memoria, por lo que esta experiencia es menos traumática para los bebés.

En los propios hospitales existe la posibilidad de contratar este servicio, por lo que los bebés, cuando tienen un par de días como mucho, pueden lucir sus pendientes. En la gran mayoría de las farmacias ofrecen este servicio de agujerear los lóbulos de las orejas con una pistola de aire comprimido.

No obstante, algunos expertos recomiendan que los padres esperen hasta 6 o 7 años de las niñas para evitar una serie de complicaciones que más adelante explicaremos.

Posibles complicaciones de agujerear el lóbulo de las orejas

Aunque parezca una nimiedad, los agujeros en las orejas, al ser heridas abiertas, pueden aumentar el riesgo de infecciones, especialmente si no se mantienen adecuadamente limpios. La piel de los bebés es delicada y sensible, y un sistema inmunitario débil, lo que los hace más propensos a sufrir irritaciones e inflamaciones.

Otro factor a tener en cuenta es que los pendientes pueden ser una fuente de enganchones con la ropa del bebé, o que ella misma u otros niños de su entorno se los estiren, provocando heridas, laceraciones e incluso rasgaduras del lóbulo de la oreja. Además, al tratarse de un objeto tan pequeño, puede ser una fuente de accidentes indeseados como inhalaciones o atragantamientos.