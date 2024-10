Paracetamol e ibuprofeno: ¿Mejor con el estómago lleno o vacío?

Una pregunta frecuente relacionada con los medicamentos es sobre cuándo es mejor tomarlos, sobre todo si deben de tomarse con el estómago lleno o vacío. En este artículo, exploramos las diferencias entre el paracetamol y el ibuprofeno y cuándo hay que tomarlos en cada caso.

¿Cuándo es mejor tomar paracetamol?

El paracetamol es un analgésico y antipirético ampliamente utilizado. Actúa en el sistema nervioso central para reducir la sensación de dolor y bajar la fiebre. El paracetamol se considera bastante seguro para el estómago.

A diferencia de los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) como el ibuprofeno, el paracetamol no irrita el revestimiento del estómago ni aumenta el riesgo de úlceras o sangrado gastrointestinal. Esto significa que, en la mayoría de los casos, no es necesario tomar paracetamol con comida.

De hecho, el paracetamol se absorbe rápidamente en el estómago, y tomarlo con alimentos puede retrasar ligeramente su absorción, lo que significa que los efectos del alivio del dolor pueden tardar un poco más en aparecer si se toma junto con una comida abundante.

Paracetamol | NovaMás

¿Cuándo es mejor tomar ibuprofeno?

El ibuprofeno, por otro lado, es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que, además de aliviar el dolor y bajar la fiebre, reduce la inflamación en el cuerpo. Debido a estas propiedades antiinflamatorias, el ibuprofeno es una opción preferida para tratar dolores relacionados con la inflamación, como la artritis, lesiones musculares o dolores menstruales.

En este caso, el ibuprofeno es conocido por ser más agresivo para el estómago en comparación con el paracetamol. Los AINEs como el ibuprofeno inhiben la producción de prostaglandinas, unas sustancias que no solo participan en el proceso inflamatorio, sino que también ayudan a proteger el revestimiento del estómago.

Al reducir estas prostaglandinas, el ibuprofeno puede aumentar el riesgo de irritación estomacal, úlceras gástricas e incluso hemorragias gastrointestinales, especialmente en personas que toman dosis altas o lo consumen durante un período prolongado.

Por este motivo, es recomendable tomar ibuprofeno con comida o después de comer para reducir el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales. La comida actúa como una barrera protectora que ayuda a reducir la irritación que el ibuprofeno puede causar en el revestimiento del estómago. Además, tomarlo con alimentos puede prevenir síntomas como la acidez, el dolor abdominal o la indigestión, que son más comunes cuando se toma con el estómago vacío.

Medicamentos | iStock

¿Qué riesgos existen con el paracetamol y el ibuprofeno?

Personas con antecedentes de problemas gastrointestinales, personas que han experimentado úlceras, gastritis o cualquier otra afección gastrointestinal deberán tener especial cuidado con el uso del ibuprofeno . En estos casos, los médicos pueden recomendar tomar un protector gástrico junto con el ibuprofeno u optar por otro medicamento.

. En estos casos, los médicos pueden recomendar tomar un protector gástrico junto con el ibuprofeno u optar por otro medicamento. Pacientes con problemas hepáticos: Aunque el paracetamol es seguro para el estómago, el uso prolongado o en dosis altas puede afectar el hígado. Las personas con enfermedades hepáticas deben ser cautelosas al tomar paracetamol y seguir estrictamente las dosis recomendadas por su médico.

Aunque el paracetamol es seguro para el estómago, el uso prolongado o en dosis altas puede afectar el hígado. Las personas con enfermedades hepáticas deben ser cautelosas al tomar paracetamol y seguir estrictamente las dosis recomendadas por su médico. Alternativas y combinación de ambos fármacos: En algunas situaciones, se pueden alternar o combinar ambos medicamentos para manejar el dolor. Por ejemplo, en algunos casos de dolor agudo o fiebre, los médicos pueden recomendar tomar paracetamol e ibuprofeno de manera alterna para maximizar el alivio sin exceder las dosis seguras.

En resumen, el paracetamol es seguro de tomar tanto con el estómago lleno como vacío, aunque tomarlo con comida podría retrasar ligeramente su efecto. Por el contrario, el ibuprofeno es más agresivo para el estómago y debe tomarse preferentemente con alimentos para evitar irritaciones o daños en el tracto gastrointestinal. Es importante seguir siempre las indicaciones del médico, preguntarle cualquier duda y no automedicarse.