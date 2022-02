Sea por una mala experiencia o porque tu cuerpo te lo pide, aplicar cambios en tu vida cada cierto tiempo puede ser muy beneficioso, y no hablamos solo de apostar por un nuevo corte de pelo.

Nuestra casa es nuestro trozo de mundo, y la habitación la estancia con más personalidad. Esta la decoramos con todo: recuerdos, figuras, cuadros… Pero al ser un lugar donde solemos pasar bastante tiempo, es muy fácil cansarse de su decoración. Para motivarte a renovar, te traemos tres accesorios low cost de Stradivarius que vas a querer comprar sin dudar ni un segundo.

Espejo con ondas

Un accesorio imprescindible, y no solo en el baño, es el espejo. Nos ayuda a tener una visión de cómo vamos vestidas, de si los pantalones que hemos elegido combinan con nuestra camiseta favorita o a elegir los mejores pendientes para completar nuestro look. De todas formas, no debes conformarte con el primero que pilles.

Deja atrás los clásicos espejos redondos y apuesta por aquellos con formas. El que te ofrece Stradivarius lleva incorporada una superficie de madera que simula ondas, como si se tratase del mar, por lo que le dará un toque divertido a tu pared. Le sacarás un doble partido: a la vez que te podrás ver reflejada en él, decorará tu pared, como si se tratase de un cuadro más. Su referencia: 0826/020-V2022.

Espejo ondas Stradivarius | www.stradivarius.com

La influencer y youtuber Alexandra Pereira lo tiene de color naranja en su piso de París.

Alfombra motivadora

Para evitar salir de la cama y tocar directamente el frío suelo con tus pies, ¿Qué mejor que contar con un felpudo? Es un complemento que probablemente tengamos en nuestro salón, pero pocas veces pensamos en tenerlo en nuestra habitación.

Si aún no disfrutas de una alfombra cerca de tu cama, ya es el momento. La que te traemos es muy gustosa, ya que su tejido es parecido al típico borreguito de las chaquetas. Está disponible en diferentes estampados y colores. Además, cada una de las opciones te ofrece una frase motivadora diferente. Por ejemplo, la que te mostramos fomenta el buen rollo y te ayudará a tomarte el día con “calma”. Aquí tienes su referencia: 0852/062-V2022.

Alfombra con lema Stradivarius | www.stradivarius.com

Velas geométricas

Con las velas siempre existen dos bandos: los que las odian y no les encuentran sentido o los que las aman tanto que tienen su casa llena. Tener una vela, aunque decidas no usarla, siempre le dará un toque sofisticado a cualquiera de tus estancias. Si además la enciendes, vas a conseguir que tu hogar huela siempre bien.

Por ello, si a día de hoy aún no te has atrevido a comprarla, o eres de los que no se conforman con la primera que ven, seguro que esta te cautivará. Stradivarius te trae una vela de lo más diferente, compuesta por pequeñas redonditas de cera que, unidas, forman cubo. La tienes en distintos colores, pero este verde agua es precioso. Esta es su referencia: 4127/020-V2022.

Vela con forma Stradivarius | www.stradivarius.com

No es necesario que pienses en grandes cambios para darle un aire diferente a tu estancia. Con estos accesorios, vas a llenar tu habitación de pequeños detalles a un precio muy asequible. Y si ves que no te convencen, pásate al fengshui.

