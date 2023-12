Mitos más oídos sobre la planificación del embarazo que debes evitar

¿Has escuchado alguna vez hablar del "método de la rana" para saber si estás embarazada? ¿O tal vez has probado algún "ritual" para intentar determinar el sexo de tu bebé? Aunque suene extraño o raro, estas prácticas son frecuentes por falsos mitos difundidos en redes sociales. Esto no tiene ninguna ciencia ni está demostrada su efectividad.

Vivimos en la era de la sobreinformación digital y en internet circulan muchas leyendas urbanas sobre la planificación del embarazo. Esto hace que las futuras mamás, en ocasiones, tengan dificultad para diferenciar una información fiable de las teorías falsas.

En el quinto capítulo de 'Qué esperar cuando estás buscando', de la mano de Femibion, charlamos con con Ana Brito (@elshowdebriten), María Castro (@maria_castro_jato) y Verdeliss (@verdeliss) para contrastar verdades y mitos de la planificación y cuidados del embarazo. ¡Dale al play y toma nota!

Para una buena planificación, aprendamos a conocernos y cuidarnos

Las redes sociales son una herramienta muy útil para descubrir datos que desconocías, pero también nos han malacostumbrado a tener un exceso de información de manera muy sencilla que no es tan rigurosa como nos gustaría.

A pesar de estos falsos mitos que se difunden, Ana Brito reconoce que en Internet también hay información fiable y que la clave es encontrar el equilibrio de un enfoque verificado y saludable.

Cuando Verdeliss comenzó a planificar su embarazo, tuvo en cuenta consejos y la información que recopiló durante este proceso, pero para ella era fundamental conocer su propio cuerpo y su funcionamiento.

La mami-influencer se ha convertido en una experta del método sintotérmico. ¿Habías oído hablar de él? Estefanía nos lo explica: "Consiste en tres variables que se unen y te dan datos sobre en qué fase del ciclo menstrual te encuentras y, por tanto, te da pistas sobre tu pico de fertilidad o si hay alguna variante que deba ser tratada. Estas son la temperatura, el moco cervical y la altura del cuello uterino".

Para María Castro, lo principal era cuidar su estado físico y mental, previo a la concepción: alimentación, deporte, sueño y la ingesta de Femibion. Además, la actriz cuenta que esta preparación no la hizo sola, sino que su pareja también se implicó siguiendo su rutina y dieta.

María había escuchado hablar de estas falsas teorías, incluso ha tenido experiencias con el famoso calendario chino, que en su caso, sí acertó con el sexo de sus bebés, según cuenta entre risas. Lo más importante para la actriz fue asegurarse de que la suplementación que iba a comenzar a tomar era la correcta.

“'Antes de quedarme embarazada, yo conocía muchos de estos mitos. Pero, si no llega a ser por mi hermana, no habría sabido que la Organización Mundial de la Salud recomienda comenzar con la suplementación de ácido fólico antes de quedarse embarazada1. Igual que tampoco había oído nunca que 1 de cada 2 mujeres no metaboliza correctamente el ácido fólico2,3 y, por ello, me recomendó que tomara Femibion porque contiene Metafolin*®, que asegura y acelera la correcta absorción de folatos".

Femibion 1 te acompaña durante el proceso de quedarte embarazada

Siempre junto a una dieta equilibrada, Femibion 1 es un complemento alimenticio desarrollado para apoyar las necesidades especiales de la mamá y del bebé que crece en su barriga, incluso desde la planificación del embarazo, siguiendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de comenzar con la ingesta de ácido fólico antes de quedarse embarazada.

Femibion 1 contiene una combinación de nutrientes bien seleccionados, que incluyen sobre todo una mezcla de folato (Metafolin® y ácido fólico)* y colina, desarrollados especialmente para el primer trimestre del embarazo.

