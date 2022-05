Midorexia: el síndrome de las personas que buscan la eterna juventud

La crisis de los 40 o de los 50, el Síndrome de Peter Pan… Estas dos condiciones vitales pueden asentar los fundamentos para desarrollar midorexia, un tipo de conducta que lleva a la persona a no aceptar la vejez.

Dicen que la edad no perdona y, para las personas afectadas por este síndrome, esta idea tiene más validez que ninguna otra. Esto es así porque invierten todas sus energías en ignorar el paso del tiempo. Conseguir la eterna juventud es su único objetivo.

No obstante, la midorexia no se considera como un trastorno mental. O, al menos, ningún organismo oficial lo ha reconocido como tal hasta el momento. El término lo empezó a difundir un artículo del periódico británico The Telegraph en 2016 para hacer referencia a las personas de 50 años, o más, que se visten y actúan como si fueran adolescentes.

¿Qué es la midorexia?

Conocido también por el Síndrome de no aceptar la edad, esta conducta se expresa en actitudes egocéntricas, inmaduras y muy obsesionadas con la estética.

Esta forma desmesurada de comportarse acaba afectando a la vida familiar, laboral y social de la persona afectada, puesto que esta no se comporta y se muestra como correspondería por su edad.

Con todo, la midorexia suma la inmadurez emocional del Síndrome de Peter Pan, a la gran preocupación por el aspecto físico.

Puede afectar a partir de los 40 a los 60 años, aunque la presión social actual por la estética puede provocar un desarrollo en edades tempranas.

El origen de la midorexia

Está claro que este tipo de conducta tiene un trasfondo sociocultural. Desde pequeñas, la sociedad nos hace crecer con unas ideas preestablecidas sobre la vejez, que demonizan el paso de los años y los cambios en nuestro aspecto físico.

La información que se difunde por todos los canales no para de bombardearnos con métodos o técnicas para eliminar o posponer los signos de la edad. Es decir, en vez de ayudarnos a aceptar su transcurso de manera saludable, se anima a luchar contra ella. Algo que rema en contra del paso natural de la vida, por cierto.

¿Cuántas veces hemos alabado la buena conservación de celebrities como Jennifer López o Madonna a sus más de 50 años? Nuestras referencias de personas exitosas también nos transmiten el mismo mensaje: “si te mantienes joven, tendrás un buen reconocimiento”.

Todos estos estímulos, sumados a la mala gestión emocional de algunas personas para asumir responsabilidades y mostrar madurez, son el caldo de cultivo perfecto para desarrollar conductas como la midorexia.

Síntomas de la midorexia

Entre las manifestaciones que puede expresar este síndrome, los más comunes son:

Utilizar un lenguaje infantil o juvenil .

. Tener relaciones afectivas con personas más jóvenes.

con personas más jóvenes. Tener hábitos poco usuales para su edad, como salir mucho de fiesta , hacer actividad física en exceso…

, hacer actividad física en exceso… Vestirse con prendas juveniles y llamativas .

. Estar a la última en dispositivos tecnológicos y aplicaciones sociales .

. Recibir con mucha frecuencia todo tipo de tratamientos estéticos e intervenciones quirúrgicas.

e intervenciones quirúrgicas. De cara al exterior, mostrar grandes dosis de autoestima y seguridad.

¿Existe tratamiento específico?

Como no se trata de un trastorno reconocido por organismos oficiales, no existe un tratamiento específico. Sin embargo, sí que es posible aliviar los síntomas mediante la terapia y el tratamiento psicológico.

En las sesiones médicas se trabajan las distorsiones con la realidad, las obsesiones y se limitan los estímulos que pueden desarrollar las conductas dañinas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Esto es todo lo que debes conocer antes de operarte el pecho