Bibiana Fernández confiesa cuál es la operación estética con la que "metió la pata"

En el último episodio de la temporada del programa 'Encuentros Inesperados', de La Sexta, Bibiana Fernández se juntó con Santiago Segura, Susana Díaz y Juan José Millás para charlar sobre el paso del tiempo.

En medio de la conversación, la conductora del espacio, Mamen Mendizábal, propuso hablar de la midorexia, un trastorno que ella misma definió como "la obsesión por la eterna juventud" que "condiciona la vida de la persona".

Las miradas fueron hacia Fernández, ya que, de los presentes, era la que más veces había pasado por quirófano para retocar su imagen. Pero rápidamente, Díaz apuntó que la actriz "se opera porque le da la gana" y que la gente que padece esta patología, llega un momento que su obsesión les hace tener que estar "permanentemente operándose".

"Yo para nada eso", contestó la aludida, quien, acto seguido, aprovechó la ocasión para confesar que "metió la pata". "Yo tenía una boca que era estupenda. Y en la época que se puso de moda los labios gorditos, yo me inyecté y de repente me estropeé la boca", lamentó.

"Pero el médico siempre me decía que no me pusiera, que tenía la boca muy bien y que no me lo pusiera", añadió como justificación.

El retoque de Santiago Segura

El siguiente en hablar fue Santiago Segura, que afirmó que "le interesa todo esto". Fue entonces cuando la periodista que estaba la mando de esta sobremesa televisiva preguntó si se había hecho algún "retoquín".

"Yo pensé mucho en lo del injerto", confesó el intérprete y director, en un tono a medio camino entre la sinceridad y la broma.

Entonces, su interlocutora le repreguntó si lo pensó en "la búsqueda de la eterna juventud", volviendo al tema que les ocupaba, a lo que él contestó con un guiño a la política: "en la búsqueda de tener un aspecto no desagradable".

"¿Por qué señalas a Susana?", quiso saber Mendizábal. Entonces él recordó que la senadora dijo que le "desagradaba mucho Torrente". Por alusiones, la sevillana contestó: "No, tú no. Tú me generas energía positiva, ahora tu Torrente me da un poquito de grima".

La vida sexual de Bibiana Fernández

En ese mismo capítulo pudimos ver a Bibiana y Santiago conversando en el camerino, antes de reunirse con el resto de invitados. En su charla, la actriz reconoció que no lleva demasiado control sobre su bandeja de entrada del email, pero aseguró que lo que sí que mira a menudo son las redes sociales: "Me entretiene, es el único vicio gratis que he conseguido en 68 años".

"Ese y la masturbación", bromeó Santiago Segura, a lo que ella contestó que "a partir de una edad también te hace menos gracia, porque ya tienes que poner mucha imaginación".

