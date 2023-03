Los mejores colegios de España este 2023 según la revista Forbes

La lista anual de Forbes en la que se destacan los mejores centros educativos españoles ya ha salido a la luz. Este 2023 se ha presentado la tercera edición de la categoría, una en la que casi todas las comunidades autónomas tienen representación, especialmente la Comunidad de Madrid.

Aquellos colegios seleccionados son los que han obtenido mayor puntuación por parte de los especialistas. Entre los criterios analizados, se ha tenido en cuenta la ratio de alumnos por profesor y la adaptación a sus necesidades, además de las notas medias finales de las etapas educativas, los idiomas y las clases extraescolares que ofrecen. También se puntúan las infraestructuras, la diversidad y el precio.

Si te encuentras en búsqueda de un centro para tus hijos para el próximo año, esta selección te puede ser de gran ayuda.

¿Qué colegios son los mejores de España?

Agora Barcelona International School

Uno de los destacados se encuentra en Barcelona, en el municipio de San Esteve Ses Rovires -lugar natal de Rosalía-. Se caracteriza por ofrecer una educación trilingüe, que se adapta a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Además de aulas, los estudiantes pueden disfrutar de huertos, laboratorios y un centro deportivo muy completo.

Colegio Base International School

Ubicado en el municipio madrileño de Alcobendas, se presenta como un "colegio liberal, mixto, no confesional, independiente y sin identificación política" que acaba de cumplir su 60 aniversario. Ponen especial importancia en el aprendizaje de las lenguas y se basa en la neurodidáctica: aprender a base de proyectos y trabajos cooperativos. El artista Guitarricadelauente se educó aquí.

Alcaste - Las Fuentes

La Rioja también tiene cabida en la lista, exactamente la escuela ubicada en Nalda. Desde un inicio, la educación que reciben los alumnos es plurilingüe. Destaca por su departamento de orientación psicopedagógica y es el primer colegio concertado en España que ha conseguido que lo reconozcan con el "LabelFrancÉducation".

American School of Las Palmas

Viajando hasta Los Hoyos (Las Palmas), encontramos un colegio privado multicultural fundado en 1967. Combina el sistema educativo español y el norteamericano, ofreciendo una educación bilingüe con profesores nativos. Además, cuenta con programas de voluntariado y clubs donde potencian las habilidades del alumnado, como el de ajedrez o el de arte.

Ayalde Munabe

Pioneros en el País Vasco, en Vizcaya encontramos el centro que apuesta por "clases activas y personalizadas en las que explorar, pensar y comunicar". Siguen manteniendo el euskera como una de sus lenguas, junto al castellano y el inglés. Este año el Parlamento Europeo lo ha seleccionado como colegio embajador por sus labores en internacionalización y defensa de los derechos humanos.

Aloha College Marbella

Este centro educativo privado en Marbella (Málaga) cuenta con más de 35 años de experiencia y ofrece distintos itinerarios educativos como el bachillerato internacional. Es multicultural, cuenta con "más de 50 nacionalidades", algo que permite que sus alumnos tengan la posibilidad de acceder a prestigiosas universidades. La actriz Millie Bobby Brown y varias princesas lo eligieron.

Colegio Guadalaviar

Un centro concertado femenino y católico de Valencia con más de 60 años de trayectoria. Pone énfasis en el estudio de lenguas como el alemán y el chino. Fue el primer centro valenciano que se unió a los programas de Cambridge y en la actualidad cuenta con la modalidad Empowering Women, para afianzar las competencias y capacidades de las mujeres en ámbitos como la ciencia y la tecnología. La escritora Laura Gallego estudió aquí.

Colegio Británico de Aragón

Cuarte de Huerva (Zaragoza) es el municipio en el que se encuentra este colegio privado, fundado hace más de cuarenta años. Su lengua vehicular es el inglés y está basado en el método científico. Se diferencia por apostar por el modelo One to One, pues cada alumno tiene su dispositivo electrónico para las clases. La robótica y el kárate son algunas de las actividades extraescolares que pueden elegir. Celebridades como el cantante Enrique Bunbury estudiaron aquí.