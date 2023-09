Lavar las latas no es una locura: por qué es una buena idea hacerlo

¿Limpias las latas de refresco cuando te sirven en un bar? Puede ser que sea ya un gesto que tienes interiorizado cuando acudes a un bar y te pides una lata de refresco el pasar una servilleta por la parte superior de la lata para eliminar la posible suciedad que tenga. Aunque hay mucha gente que directamente abre la lata y la bebe obviando este paso, no estaría de más hacerlo ya que la superficie de la lata puede ser un gran foco de gérmenes. Aunque limpiar la lata con un trapo o servilleta no serviría para desinfectarlo no está demás.

Lavar las latas | NovaMás

Las latas acumulan mucha suciedad, desde que salen de la fábrica y pasan por el transporte o debido al tiempo que pasan almacenadas. Muchas bacterias pueden anidar en la anilla y lengüeta.

Lo mismo ocurre con las latas que podemos adquirir en el supermercado, aunque aparentemente estén limpias, pueden acumular bacterias que convendría eliminar. Por lo tanto, una buena forma de hacerlo sería implementar en nuestra rutina tras hacer la compra el lavar las latas con agua y jabón o lejía diluida para una correcta desinfección antes de ponerlas a enfriar en la nevera.

Además, esto no solo aplicaría a las latas de refrescos o cerveza, también los alimentos en latas de conserva sufren el mismo problema.