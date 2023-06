Mi hijo adolescente tiene pareja: ¿Cómo debo actuar?

Nuestro principal papel como padres cuando llega este momento debe ser el de orientar y acompañar con el objetivo de ayudar a nuestros hijos adolescentes a que adquieran y desarrollen las habilidades necesarias para mantener relaciones saludables.

¿A qué edad es normal tener pareja?

No hay una edad específica en que se recomiende a los adolescentes iniciar un noviazgo, puesto que varía e influye según su edad, desarrollo emocional y madurez. Además, es imprescindible tener la capacidad para manejar responsabilidades y desafíos que habitualmente surgen en las relaciones románticas.

Cómo saber si mi hijo o hija está preparado para tener pareja

Algunos puntos importantes que podemos considerar para saber si un adolescente está listo o no para iniciar una relación amorosa, son los siguientes:

Madurez emocional

Los adolescentes deben tener una comprensión sólida de sus propias emociones y ser capaces de comunicarse de manera efectiva en una relación romántica. También deben ser capaces de manejar los altibajos emocionales que puedan surgir en una relación.

Autonomía y responsabilidad

Los adolescentes deben tener un nivel adecuado de autonomía y responsabilidad para manejar una relación. Esto implica que sean capaces de tomar decisiones adecuadas, respetar los límites y consentimientos, y cumplir con las responsabilidades asociadas a una relación.

Comunicación y habilidades sociales

Los adolescentes deben tener habilidades básicas de comunicación y habilidades sociales para interactuar con su pareja de manera saludable. Esto incluye la capacidad de expresar sus sentimientos, escuchar activamente, resolver conflictos y establecer límites adecuados.

Apoyo y orientación

Es importante que los adolescentes tengan un sistema de apoyo sólido, desde casa y también dentro de su círculo de amistades. Es muy positivo que puedan tener alguna persona que sea un buen referente, mentor o coach, para de esta forma brindar la orientación oportuna y un apoyo emocional durante el noviazgo.

Equilibro con otras áreas de la vida

Para compaginar un noviazgo en esta etapa, los adolescentes deben poder mantener un equilibrio sano entre su relación romántica y otras áreas importantes de sus vidas como la educación, las amistades y sus demás intereses personales. Una relación saludable no debe consumir todo su tiempo y energía.

Qué hacer y qué no cuando tu hijo tiene pareja

1. Mantener una comunicación abierta y honesta con vuestro hijo o hija es muy importante en este proceso. Hablar del consentimiento y de las posibles emociones que es posible que vaya a sentir.

2. Escuchar activamente y permitirle expresar sus sentimientos al respecto. Si consideráis como padres que no tiene la edad o la madurez suficiente, se puede preguntar directamente: "Me gustaría entender por qué quieres tener pareja en este momento. ¿Hay algo en particular que te atraiga de una relación romántica?" Intenta conectar con sus razones.

3. Abordar las expectativas y prioridades propias de la edad.

4. Recordar los límites y responsabilidades que hay en casa (horarios de llegada, horas de estudio…) y motivar a que juntos planteen acuerdos con respecto a esto, para que de esta forma se haga más sencillo el querer cooperar.

Recordemos que cada adolescente puede estar listo para una relación romántica en diferentes momentos. La decisión de iniciar un noviazgo debe ser tomada entre el adolescente y sus padres, considerando estos factores y evaluando su nivel de madurez y preparación.

Además, es fundamental asegurarnos de que llegado el momento, tenga una comprensión adecuada de los conceptos consentimiento, respeto y relaciones saludables.