"Hacernos las tontas" o "rebajarnos" para agradar a los hombres: Así es la peligrosa dinámica del 'dumping amoroso'

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y no existe una fotografía más representativa del llamado 'dumping amoroso' que la que protagonizaron el expresidente francés Nicolas Sarkozy y la cantante Carla Bruni.

En el 2019, la revista Paris Match sacó en portada al matrimonio en una curiosa posición: estando de pie, ella, dócil, apoyaba la cabeza en los hombros de él, ufano, triunfador. El titular del artículo rezaba: "Nicolas Sarkozy, un hombre de pasiones: la política, Francia, Carla".

Esa fotografía causó un gran revuelo porque era de sobras conocido que Carla Bruni es bastante más alta que su marido y, para lograr tal encuadre, el expresidente estaba subido a un escalón. Ridículo, ¿verdad? Pues no son los únicos.

Durante su matrimonio, Tom Cruise usaba zapatos con tacones para parecer más alto que Nicole Kidman, quien mide 10 cm más que él. Cuando se separaron, la oscarizada actriz bromeó: "por fin podré volver a llevar tacones". Pero la cruda realidad es que celebró su recién adquirida independencia con un grito de alivio en plena calle, tras firmar los papeles del divorcio, y esas fotos se convirtieron en un símbolo de la libertad.

¿Cuánto tiempo llevaría sufriendo en silencio? Al menos ahora tenemos una palabra para definir la situación por la que han pasado tanto ella como otras tantas mujeres…

Con 'dumping amoroso o afectivo' nos referimos a la táctica de "empequeñecernos" (física, psicológica y emocionalmente) para lograr el amor. Es una dinámica que solemos adoptar las mujeres para resultar más "elegibles" por los hombres.

Nos rebajamos para ser escogidas. Minimizamos nuestros logros, nuestra personalidad, nuestra intelectualidad, etc., para no eclipsar a la de ellos y que no salgan corriendo. Pero así, también nos olvidamos de nuestros límites y nuestras expectativas de la relación. Y eso es muy peligroso.

¿Te ves identificada con esta dinámica? En NovaMás entrevistamos a la psicóloga, coach y directora del Centro Integral PsiCo, Cristina Vidal, que te aportará las claves para entender esta conducta y cómo detectarla para no terminar reproduciéndola.

¿De dónde sale el dumping amoroso?

El término "dumping" se utiliza en el contexto del comercio internacional para referirse a la práctica de una empresa de vender bienes o servicios en el mercado extranjero a un precio inferior al coste de producción o al precio de venta en ese mercado. Para las empresas autóctonas es muy difícil competir con esto y, en el peor de los casos, puede llevar al cierre y al despido de trabajadores. Por eso se considera una práctica desleal y es ilegal.

"En el terreno del amor, se trata de rebajar nuestro valor para, al parecer, ser más competitivas a la hora de lograr una pareja", explica Vidal. "La idea es 'hacernos las tontas' para ligar con hombres: dándoles un mayor protagonismo, adoptando un rol sumiso y reduciendo nuestra expresión emocional y demanda afectiva para no ser tachadas de 'intensas'", aclara.

¿Por qué es una conducta que desarrollamos (forzosamente) las mujeres?

Nuestra forma de amar en esta sociedad no está descontextualizada del sistema, que sigue siendo machista, y la desigualdad entre sexos predomina en las relaciones afectivas.

"El patriarcado está sumamente presente en nuestras vidas. A las mujeres se nos educa en mandatos como la abnegación o la idea que necesitamos una pareja para completarnos, mientras que a ellos se les fomenta el poder, la individualidad, el éxito y la prosperidad", comenta la psicóloga.

Esta educación sexista es una lacra para nuestras relaciones afectivas. Un tema muy preocupante es que cada día afecta a mujeres más jóvenes, que terminan atrapadas en dinámicas de control por parte de sus parejas. "Me viene a la cabeza una paciente adolescente que se plantea renunciar a lo académico, aunque es brillante, porque su pareja no lo es", expresa.

¿Cuáles son las consecuencias del dumping amoroso?

En primer lugar, explica Vidal que, con esta conducta, cómo mujeres, nos ponemos en riesgo, aceptando roles desiguales y alimentando los estereotipos de género.

"El impacto de esta práctica no solo pone en peligro a la mujer que la realiza, sino que socialmente manda un mensaje peligroso a todas las demás ('rebájate para obtener pareja'). Pero, sobre todo, les manda un mensaje a ellos, que ven reforzada su posición sin tener que cuestionarse nada y con la firme convicción de que, si la relación termina, encontrarán a otra dispuesta a someterse y a rebajar sus límites y expectativas en la relación", afirma la psicóloga.

“Es claramente un retroceso para el feminismo a nivel social y un riesgo individual de ser invisibilizada y profundamente infeliz en el menor de los casos, o de padecer violencia machista, en el peor”, sentencia.

¿Qué podemos hacer para no caer en el dumping?

Según Vidal, solo desde el amor propio podremos construir relaciones afectivas sanas e igualitarias. Hay que "cultivarlo", ese debe ser "nuestro mandato", porque cuanto más nos conozcamos a nosotras mismas, más selectivas y capaces seremos de establecer relaciones afines.

"En el momento en que no puedes ser tú misma, expresar tus emociones sin miedo o celebrar tus logros con esa persona, porque en vez de alegrarse, se 'inseguriza' o empequeñece, ¡ahí no es'", advierte la psicóloga, que nos da un último consejo: "Y si ese hombre que estamos conociendo huye porque se siente amenazado, ese gesto dice más de él que de nosotras mismas. Nos da una valiosa información y, mostrándose cómo es, en realidad nos hace un favor. Celebra que no entre en tu vida".