Guía navideña antimanchas: vino, cera, chocolate, marisco... cómo quitar las manchas más difíciles

Hay manchas realmente difíciles de quitar y que por más que frotas y lo intentas una y otra vez, no desaparecen nunca. Si temes usar manteles de tela por el miedo a esas manchas difíciles, guarda este artículo y disfruta de la mantelería de tela sin miedo a que se manche.

Cómo quitar manchas de vini tinto

Aplica espuma de afeitar sobre la mancha, frota con un cepillo textil y a la lavadora. El programa de lavado debe ser a máxima temperatura (que la prenda soporte), añade tu detergente habitual y la mancha desaparecerá como por arte de magia.

Truco para quitar manchas de salsa

Cubre la mancha con bicarbonato y añade 3 o 4 gotas de lavavajillas, frota sobre la mancha y la deja reposar sobre la mancha 2 horas. Después pon la prenda en la lavadora, realiza un ciclo de lavado normal y comprueba cómo ya no existe la mancha.

¿Se quitan las manchas de cera de vela?

Si la mancha de cera todavía no es sólida, puedes ayudarte de un cuchillo o una tarjeta para eliminar todo el excedente. Para los restos que queden pulveriza vinagre de limpieza de forma generosa, frota con energía y echa la prenda a la lavadora.

Si ha pasado tiempo y la mancha ya es sólida, previo a realizar el proceso anterior, debes colocar papel vegetal (papel de horno) sobre la marca de cera y pasar por encima la plancha, un secador o incluso una plancha del pelo. Gracias al calor la cera volverá a su estado líquido y será más sencillo eliminarla.

Cómo limpiar manchas de chocolate

Si la mancha es de chocolate, mi recomendación es que utilices una fórmula casera siguiendo la receta siguiente:

400 ml de agua

10 ml de amoniaco

10 gr de jabón líquido

Truco para quitar manchas de maquillaje en la ropa

Pulveriza, frota y a la lavadora a la máxima temperatura que la prenda permita. Tras el proceso de, quedará como nuevo.

En estas fechas asistimos a celebraciones familiares, eventos y salidas sociales y tendemos a arreglarnos más de lo normal. Con el frío, abrigos, bufandas o incluso jerseys de cuello alto terminan manchandose de maquillaje. Pero no te apures, tengo la solución: Aplica agua micelar sobre la mancha y frota suavemente con un cepillo textil, después a la lavadora y verás cómo habrás acabado con las manchas de maquillaje.

Otra opción es pulverizar laca del pelo sobre la mancha. Frota y a la lavadora.

Manchas de grasa en la pared

Los accidentes culinarios existen, lo importante es que estos no empañen la celebración. Si salpica o se cae una copa de vino o un refresco o al partir un trozo de carne, salpica grasa en la pared, que no cunda el pánico, porque hay solución: pulveriza champú en seco. No me he vuelto loca, aplica champú en seco con una bayeta haciendo ligera presión, después con otra bayeta humedecida en agua elimina el excedente.

Es importante que dejes secar al aire.

Quitar manchas de marisco de forma fácil

Siempre he pensado que las manchas más difíciles son las de marisco, pero desde que di con la solución he cambiado de opinión.

Lo mejor es hacer esta fórmula casera:

zumo de medio limón

Sal

10 ml de amoniaco

Aplica sobre la mancha y frota con un cepillo textil, después introduce la prenda en la lavadora a la máxima potencia que la prenda permita.ç