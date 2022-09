Financiaciones al 0%: ¿Una ayuda o una trampa?

Vuelta de vacaciones, vuelta a la rutina, vuelta al cole... y nuestras finanzas por los suelos. ¿Pero y si tenemos la oportunidad de comprar con financiaciones al 0%? Parece que los problemas están resueltos.

Muchas entidades ven en esta realidad una gran oportunidad y nos ofrezcen en estas fechas financiaciones fáciles y rápidas. Siempre tenemos que tener cuidado y fijarnos a qué tipo de interés nos financian, ya que podemos arrastrar la cuesta de septiembre hasta enero y mucho más.

No solo los bancos, muchos comercios también ofrecen la financiación a un tipo de interés del 0%. Es decir, vamos a devolver el importe total dividido entre unos meses, sin pagar ni un euro de más. Eso quiere decir que nos están prestando el dinero y haremos el pago total en 3 meses, por ejemplo, sin necesidad de pagar de golpe todo el importe.

¿Son buenas las financiaciones sin intereses?

Está claro que financiar cualquier compra al 0% nos da la opción de acceder a aquello que tanto necesitamos o queremos sin necesidad de pagarlo al momento. Pero tengamos muy en cuenta que esto es pan para hoy hambre para mañana.

Si tenemos el importe total disponible en nuestra cuenta corriente… ¿por qué no lo pagamos todo de una vez? Y si no lo tenemos… ¿por qué gastamos el dinero que no disponemos?

Al ser la financiación al 0% creemos que no hay problema, ya que no vamos a pagar intereses y da igual pagarlo hoy que pagarlo dividido en 3 meses. Pero déjame que te cuente que esto afecta a tus finanzas de forma negativa.

Compras conscientes

Cuando realizamos cualquier compra y nos ofrecen la opción de financiamiento al 0%, no podemos verlo, de primeras, como una buena opción.

Aunque el comercio o la entidad financiera no nos haga devolver intereses por el dinero que nos está dejando, estamos gastando un dinero que hoy no tenemos y que tampoco lo tenemos reflejado en nuestro presupuesto. Por tanto, no está bajo nuestro control.

Aún pensando que podemos pagarlo durante 3 meses, por ejemplo, no sabemos los imprevistos o cambios que podemos sufrir durante los siguientes 3 meses y tener este dinero aplazado puede desequilibrar nuestras finanzas.

Cuando financiamos cualquier cosa que vayamos a comprar, y sobre todo estas financiaciones al 0% que son para financiar bienes de consumo, te recomiendo que lo pienses bien primero.

Debes ser consciente de las consecuencias que va a tener y cómo va a afectar a tus finanzas durante los meses que vas a seguir teniendo que pagar.

No quiero decir que sea malo al 100%, pero como siempre digo, tenemos que ser flexibles, y si en algún momento por cualquier necesidad lo tenemos que hacer será perfecto, pero hagámoslo conscientemente y con un plan por delante, cuando realmente sea necesario.