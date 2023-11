Esto es lo que sucede en realidad cuando te tragas un chicle

¿Alguna vez te has tragado un chicle? Sabemos que no debemos tragarlo, pero puede que suceda por error y nos demos un buen susto. Y es que seguramente cuando eras pequeño has oído que tragarlo era malo porque según nos decían, el chicle se queda en el cuerpo durante siete años. ¿Es verdad o es como la frase de que quien juega con fuego se mea en la cama?

Esta afirmación es un mito, no tiene base real. Entonces, ¿qué pasa realmente si nos tragamos un chicle? Pues que pasará por el estómago y los intestinos y lo expulsaremos sin cambios. Debido a la composición del chicle, no lo digerimos como otros alimentos, y tampoco tiene nutrientes que absorber y como no hay aire, no se endurece como ocurriría si estuviese en el exterior, y saldrá de nuestro cuerpo sin causar daños tal y como lo tragamos.

Para que un chicle llegue a causar una obstrucción intestinal, deberíamos tragar más de tres chicles al día durante un tiempo.

Eso no quiere decir que debamos tragar los chicles activamente ni aumentar su consumo. De forma esporádica, no es malo consumir uno, pero por su contenido en azúcar y su bajo valor nutritivo, mejor dejarlo solo para algunas ocasiones o cuando tu aliento lo necesite.