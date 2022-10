Este es el motivo por el que las patas de tu perro huelen a fritos

Solo la gente que tiene perros puede entender la devoción que estos animales provocan. Los peludos de la casa son uno más de la familia, se lo perdonamos todo y lo cuidamos como si de un hijo se tratara. Como son casi parte de nosotros mismos, no tenemos reparo en revolcarnos con él, darle besos, incluso en el hocico, y dejar que nos haga lametazos hasta la saciedad.

Nuestras ganas de darle amor y mimos no excluyen ninguna zona de su peludo y adorable cuerpo, tampoco las patitas. En esas, si en un acto de efusividad extrema tus besos han llegado hasta las patas, tal vez hayas notado un olor que te resulta familiar: un aroma a fritos. Si aún no lo has percibido, te recomendamos que tampoco lo intentes, porque… ¿De dónde viene el olor a fritos de las patas de los perros? Desvelamos la incógnita.

¿Por qué las patas de los perros huelen a fritos?

Chips de maíz, Cheetos… Con todos estos nombres han asociado los usuarios de TikTok al olor de las patas de perro. En esta red social se han publicado centenares de vídeos que muestran a dueños oliendo las patas de sus mascotas y alucinando con el hedor. Pero, ¿de dónde proviene este exactamente?

El olor a fritos son, en realidad, bacterias

En la mayoría de los casos, las responsables de este aroma son las bacterias Proteus, que desprenden un olor a levadura parecida a los productos procesados que contienen maíz. Por regla general, estas bacterias son completamente inofensivas y, de hecho, naturales en los perros.

Un factor que estimula la propagación de estas bacterias es el sudor. El quid de la cuestión es que los perros sudan por las patas, por lo tanto, esto genera el caldo de cultivo perfecto para que estos microorganismos se reproduzcan y generen más hedor.

¿Comportan riesgos para la salud de los perros?

Por regla general, estas bacterias no deberían preocupar en absoluto. Además, el olor se puede eliminar con un simple baño. Es decir, una limpieza adecuada de las patas ayuda prevenir el olor y a que no se intensifique.

Por otro lado, la alimentación también juega un papel fundamental. Si el animal tiene alergia a ciertos alimentos, esto provocará inflamaciones en la piel e infecciones por hongos que desprenden mal olor.

Ahora bien, si el olor que desprende es muy intenso y extraño, lo mejor es acudir al veterinario. En este caso, podría estar provocado por una enfermedad dermatológica.

¿Cada cuánto hay que lavar a los perros?

Afortunadamente, el baño de los perros no es una tarea que tengamos que llevar a cabo con frecuencia. Esto es debido a la capa de grasa que tienen en la superficie de la piel, que les sirve de aislante y les protege.

Aunque la frecuencia de baño varía en función de la edad. A los cachorros de entre cero y tres meses hay que lavarlos una vez a la semana, hasta los seis meses una vez al mes y cuando son adultos solo dos veces al año.

