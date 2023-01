¿Es malo el vinagre para los perros?

Cuando llega la hora de bañar a nuestra mascota, además de limpiarla y quitarle la suciedad que pueda tener queremos que huela bien y que quede a ser posible parásitos como pulgas, garrapatas u otros insectos se le eliminen en el lavado. En el mercado podemos encontrar productos adaptados para lavar y asear a nuestras mascotas, específicos para ellas que se adaptan a su tipo de PH y que en ocasiones llevan también algún repelente antiparásitos.

No obstante, también es muy habitual que la gente use remedios más caseros como el vinagre para combatir los malos olores que puede provocar nuestro perro. Sin embargo, esto puede ser peligroso ya que no sirve cualquier vinagre. La mayoría puede ser nocivo para nuestra mascota.

Existen varios tipos de vinagres, como el de vino blanco, el vinagre de Módena o el vinagre de manzana. Pero no todos estos vinagres son aptos para nuestro perro. El único que se podría utilizar con nuestra mascota sería el vinagre de manzana.

Qué beneficios puede tener el vinagre de manzana para nuestro perro

Es muy común que además de usarse para el baño también se utilice para eliminar los malos olores o el típico "olor a perro" o para neutralizar el olor de la orina de tu mascota y así también evitar productos químicos que también podrían resultar tóxicos para los animales.

También y como os comentábamos al principio, usar vinagre en el pelaje de nuestros perros suele ser habitual para tratar de eliminar posibles pulgas o garrapatas debido al ácido acético que contiene el vinagre de manzana. También mezclando vinagre y agua a partes iguales y usándolo como una especie de loción para su pelaje puede evitar que proliferen hongos en la piel de nuestro perro.

Además, entre sus propiedades, el vinagre de manzana también puede servir como digestivo para nuestra mascota. Añadiendo una cucharada de vinagre por cada litro de agua se podrán eliminar algunos parásitos de su tracto digestivo. No obstante siempre es mejor que consultes con un veterinario, ya que algunos perros no toleran bien la ingesta de vinagre, aunque sea diluido en agua. Suelen tener más problemas los perros más pequeños o los que tengan algún problema renal.