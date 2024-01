Este es el método más efectivo para que el cepillo de dientes no se llene de bacterias

Anteriormente, en NovaMás, te hemos aconsejado no poner el capuchón al cepillo de dientes y te hemos explicado por qué no debes mojar el cepillo antes de cepillarte. En uno de estos artículos mencionados hicimos referencia a la recomendación de una odontóloga que advertía de que no es bueno poner los cepillos de todos los que conviven en casa en un mismo vaso, mejor poner cada uno por separado para evitar la contaminación cruzada. Ahora, te traemos un nuevo capítulo de esta serie dedicada a este utensilio de la higiene bucal, en este caso, sobre dónde colocarlo en el cuarto de baño para que no le afecten las bacterias.

Y es que cuando nos cepillamos los dientes, las bacterias que hay en la boca, lógicamente pasan al cepillo. Este puede llegar a tener, atención, "hasta 10 millones de bacterias de diversas cepas", tal y como explica la compañía Life Dental Group en su página web. Entre estas, pueden encontrarse sangre, sudor y... "partículas fecales". Para evitar esto último, la solución es muy sencilla.

Es una medida que es lógica y que deberíamos hacer siempre, pero tuvo una especial relevancia durante la etapa más dura de la pandemia de covid: se trata, ni más ni menos, que de bajar la tapa del váter antes de tirar de la cadena. Así de fácil. De esta manera, evitamos que se expandan por el aire partículas de virus y bacterias.

Si tiramos de la cadena sin bajar la tapa, la fuerza con la que sale el agua hace "volar" las partículas y pueden llegar a hasta casi dos metros de distancia. Entonces, ¿cuál es la solución?

¿Cómo podemos evitar que virus y bacterias acaben en nuestro cepillo de dientes?

Lo primero que a lo mejor se te viene a la mente es poner el tapón que llevan algunos cepillos. ¡Error! Como ya hemos comentado, no es una buena idea porque también se pueden acumular bacterias si el cepillo lleva el capuchón. Las bacterias "se sienten atraídas por los ambientes húmedos" y cerrados, según Life Dental Group.

Una vez has terminado de lavarte los dientes, seca muy bien el cepillo y déjalo en posición vertical, sin tapa (para que acabe de secarse al aire) y lo más lejos posible del inodoro, ya sea en un estante o en un pequeño armario que tengas, pero siempre que el cepillo no esté húmedo.

Ahora bien, lo ideal será guardar el cepillo en otra habitación.

Consejos básicos de higiene dental y bucal

Todos nos los sabemos, pero nunca está de más recordarlos:

Cambia el cepillo de dientes cada 3 o 4 meses o antes si las cerdas están desgastadas.

el cepillo de dientes cada o antes si las cerdas están desgastadas. Utiliza un cepillo adecuado a la sensibilidad de tus dientes: los hay con las cerdas suaves, medianas o duras.

de tus dientes: los hay con las cerdas suaves, medianas o duras. Para generar menos residuos y no tener que tirar todo el cepillo manual a la basura pasado un tiempo, compra uno que se pueda cambiar solo el cabezal .

y no tener que tirar todo el cepillo manual a la basura pasado un tiempo, compra uno que se pueda cambiar solo el . Cuando te cepilles, haz movimientos cortos y suaves durante dos minutos y ve con cuidado con las encías , sobre todo si las tienes muy sensibles o dañadas.

y durante dos minutos y ve con cuidado con las , sobre todo si las tienes muy sensibles o dañadas. Para completar la higiene, utiliza enjuague bucal o hilo dental.

Y ante cualquier duda o síntoma de que algo no va bien, consulta rápidamente a tu odontólogo.