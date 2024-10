PONTE EN FORMA

Ejercicio para principiantes: rutina para hacer en casa

Empezar a entrenar es siempre un momento complicado si no has hecho antes ejercicio, y más aún si te has propuesto hacerlo en casa. Al inicio, surgen muchas dudas y muchas preguntas: ¿Qué ejercicios hago? ¿Me compro material? ¿Tengo espacio suficiente? ¿Conseguiré los objetivos por mi cuenta?