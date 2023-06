Manchas negras en las plantas de los calcetines: De dónde vienen y cómo quitarlas

Probablemente los calcetines sean las prendas a la que peor trato le damos de nuestro armario. Al ser una prenda que es prácticamente invisible queda relegada a un segundo plano, pero que no se vea no significa que deban ser descuidadas. Por norma general, tras unos cuantos lavados, los calcetines de colores claros queden con un tono más oscuro en la planta del pie. Por mucho que nos empeñemos en quitarlas, estas manchas no salen con la lavadora, pero eso no quiere decir que no tenga solución.

Ese tono oscuro que se queda en la tela puede deberse al roce con las plantillas de los zapatos, que junto al sudor puede terminar provocando que salga ese color. Otra posible razón de su aparición puede ser el ir andando descalzo por casa, ya que la suciedad del suelo y el roce pueden ser causantes igualmente.

Dormir con los calcetines puestos | iStock

Una buena forma de quitar estas manchas de las prendas blancas es la lejía, pero siempre con uso de guantes para evitar lesiones. Hay que tener en cuenta que este producto solo sirve en prendas blancas, ya que, en caso de aplicarlo en ropa de color, su color se vería dañado. Para su uso debe estar diluida con mucho agua para que no dañe el tejido y se dejan en remojo durante media hora. Cuando los 30 minutos hayan pasado, debemos enjuagarlos con agua fría y posteriormente lavarlos con en la lavadora con normalidad, todo ello con guantes.

Para calcetines de color podemos usar vinagre. Tras mezclar media taza de vinagre con agua, sal y detergente, debemos dejarlos en remojo durante alrededor de una hora y, pasado este tiempo, enjuagarlos con agua limpia para posteriormente lavarlos con normalidad. Tras este último lavado es cuando probablemente se verán los resultados y hayas sido capaz de haberle dado una segunda vida a los calcetines.