Declaración de la renta: Estos son los cambios y novedades que más te van a afectar

Como todos los años, hay una serie de condicionantes y reglas que se mantienen en la campaña de la renta y otros que se modifican, adaptándose a cambios económicos, sociales o presupuestarios. Algunas de las más relevantes en la campaña de la renta 2024 son los siguientes.

¿Si he cobrado el paro tengo que hacer la declaración?

Todos aquellos que hayan cobrado la prestación por desempleo en 2024 están obligados a presentar la Declaración de la Renta. Da igual el número de pagadores que tuvieron, el número de días que percibieron la prestación o cuánto importe percibieron.

Si cobraste el paro al menos un día en 2024 tienes la obligación de presentar la declaración de la renta este año. Pero, dato importante, aunque inicialmente se había confirmado que se suspendería la prestación por desempleo a aquellos que no presentasen la declaración, finalmente se ha informado de que este año no se suspenderá a aquellos que no la presenten.

Persona trabajando en el ordenador | Pexels

¿Si he sido autónomo el año pasado tengo que hacer la declaración?

Sí, también hay que recordar que ya desde el año pasado, todos los que hayan estado dados de alta como autónomos (independientemente de los importes facturados, el tiempo que se hay estado dado de alta, etc.) también tienen la obligación de presentar la declaración de la renta 2024.

Reducción por rendimientos del trabajo

En 2024 también se ha incrementado la reducción por rendimientos del trabajo desde los 6.498 euros a 7.302 euros anuales.

Es decir, a alguien que tenga una nómina anual de hasta 14.852 € (y no tenga otros ingresos superiores a 6.500 € de otras fuentes que no sean trabajo) se le restarán 7.302 € de la misma antes de aplicar el IRPF.

De esta manera, esos primeros 7.302 € no pagan IRPF. Esta cantidad va disminuyendo conforme la persona gana más dinero.

Dinero en euros | Freepik

Nuevo límite de IRPF

Para esta declaración de la renta también contamos con un nuevo límite para pagar IRPF en los ingresos por trabajo, fijado en 15.876 €. Es decir, aquellos que cobren hasta esa cantidad no pagan IRPF (hay algunas excepciones). Además, los que ingresen hasta 15.876 € no tienen obligación de presentar la declaración de la renta, aunque hayan tenido más de un pagador, reciban pensiones compensatorias del cónyuge, el pagador de los rendimientos no esté obligado a retener o haya recibido rendimientos a tipo fijo de retención.

Deducción por ingresos de alquiler de vivienda

También se modifican los importes de deducción para ingresos de alquiler de vivienda en contratos firmados a partir del 1 de enero de 2024. La reducción por defecto es del 50%. Si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años anteriores a la firma del contrato es del 60%. Si la vivienda está en zona tensionada y se alquila a jóvenes (18 a 35 años) es del 70%. Si la vivienda está en zona tensionada y el arrendador ha disminuido su precio al menos un 5% con respecto al anterior contrato es del 90%.

Llaves de un piso | Freepik

Deducciones por donaciones a ONG

También se aumentan las deducciones por donaciones a ONG, incrementándose hasta el 80% para los primeros 250 € y el 40% para el importe restante (45% en el caso de que en los dos años anteriores ya se estuviese donando a la misma organización).