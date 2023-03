El tiempo libre es un recurso valioso y limitado en la vida moderna. Vivimos en una sociedad que valora el trabajo y la productividad por encima de todo, lo que nos hace llevar un ritmo de vida que puede llegar a dar vértigo.

Aunque ser personas ocupadas nos haga sentir que tenemos éxito en la vida, a menudo nos encontramos luchando por encontrar tiempo para hacer lo que realmente nos hace felices. Pero, ¿cuánto tiempo libre se necesita para ser feliz? La ciencia tiene la respuesta.

Una investigación publicada en la revista Journal of Personality and Social Psychology, llamada 'Tener demasiado poco o demasiado tiempo está relacionado con un menor bienestar subjetivo', afirma que, aunque todos soñemos con las vacaciones o la jubilación, si tenemos demasiado tiempo libre, llega un momento en el que no los disfrutamos. Aparte de aburrirnos, la falta productividad y de un propósito en la vida nos hace sentir menos felices y satisfechos.

Por eso, han analizado los datos de más de 13.500 personas que trabajadoras estadounidenses que participaron en el estudio llamado 'National study of the Changing Workforce (NSCW)’', entre 1992 y 2008, y han extraído las siguientes conclusiones.

Menos de dos horas de tiempo libre al día genera demasiado estrés

Después de analizar los resultados, el equipo de investigación concluyó que tener menos de dos horas de tiempo libre al día no es suficiente para alcanzar la felicidad.

Los participantes del estudio que tenían menos de dos horas de tiempo libre diario reportaron un mayor nivel de estrés, lo que indica que estaban demasiado ocupados con su trabajo, las tareas del hogar, cuidado de niños u otras obligaciones, para maximizar su felicidad.

Por lo tanto, confirman lo que es evidente, que no tener tiempo libre hace que no encontremos la máxima felicidad. Por lo que podríamos deducir que cuanto más tiempo libre tengamos, más felices seremos. Sin embargo, el equipo de investigación encontró que esta afirmación no es totalmente cierta. Existe un límite.

Mujer estresada | Pexels

No más de 5 horas al día

Estar tirado a la bartola más de 5 horas al día podría hacernos igual de infelices que trabajar más horas de lo que pone en nuestro contrato. Este estudio afirma que las personas experimentan satisfacción al ser productivos y alcanzar metas y objetivos. Una sensación positiva que se pierde cuando pasamos todo el día viendo la televisión o tomando el sol en la playa.

Aunque es importante tener momentos de relajación, tener demasiado tiempo libre constante puede socavar la felicidad debido al aburrimiento que genera y la poca satisfacción obtenida de las actividades llevadas a cabo.

Mujer aburrida | Pexels

Tiempo de calidad

Aunque la franja óptima de horas libres, según la investigación, vaya de 2 a 5 horas diarias, también ha llegado a la conclusión de que lo que realmente importa no es la cantidad de tiempo, sino la calidad.

Cuando utilizamos nuestro tiempo libre de manera más productiva, practicando deporte, ayudando a otras personas o desarrollando un proyecto personal, podemos mantener o incluso aumentar nuestra felicidad durante cinco o más horas al día.

Y otro aspecto muy importante, es el hecho de socializar con otras personas durante nuestro tiempo libre también. Pasar cinco o más horas solos puede disminuir nuestra felicidad.