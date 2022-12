¿Cuál es la frecuencia normal para defecar?

Tener en cuenta la salud intestinal es importante porque puede revelar aspectos de nuestra salud general que no funcionan del todo bien. Un estudio titulado 'The Big IF' hecho por Zoe Health Study en Reino Unido, y liderado por el profesor Tim Spector, muestra los hábitos intestinales de las personas que han participado. Estos datos son interesantes porque se pueden utilizar para saber si nuestra salud intestinal es la adecuada o no.

Frecuencia para hacer caca a la semana

Una de las preguntas que se hicieron en este estudio era con qué frecuencia iban los participantes al baño a hacer caca.

Un 55% de los encuestados respondió que hace caca una vez al día. El porcentaje baja hasta el 32% en el caso de las personas que van al baño dos veces al día y a casi al 10% las que van tres veces al día.

En un porcentaje mucho menor están aquellas personas que hacen caca cinco veces al día o una vez a la semana.

Pero, ¿cuál es la frecuencia normal? El profesor Spector comenta que hay estudios que demuestran que lo "realmente saludable" es "hacer caca entre tres veces al día y tres veces a la semana". Y añade: "Así que cualquier cosa dentro de esto es bastante saludable". Si te encuentras con que tu frecuencia es mayor o menor a la considerada normal, pide cita a tu médico para que te dé una solución.

La frecuencia varía según la persona e incluso puede variar "entre los diferentes países", según el profesor Spector. Para medir el tiempo del tránsito intestinal de las personas que participaron en el estudio, el científico optó por una curiosa prueba: "el reto de la caca azul". Pidió que comieran algo de este color para ver cuánto tardaba en salir. El resultado medio fue de "unas 28 horas".

Otra causa que puede alterar la frecuencia son las hormonas. Spector asegura que han descubierto que "la progesterona alta durante el embarazo y antes de las menstruaciones puede retardar la motilidad intestinal provocando un poco más de estreñimiento".

Los tipos de heces

El estudio del profesor Spector recoge también que las heces del 62% de las personas encuestadas están dentro de un "rango normal, algo que es tranquilizador". En el caso contrario, el 22% sufre diarrea y el 16% estreñimiento.

Además, del tipo de heces se puede extraer información sobre nuestro estado de salud. Spector pone como ejemplo que si la caca tiene "muchas grietas" es que estamos deshidratados, hay que beber más agua y es una de las causas del estreñimiento. La otra causa es que no se come suficiente fibra. Para paliar esta falta propone ingerir alimentos como "frutos secos, judías, frutas y verduras".

En el caso de la diarrea, puede ser un indicador de problemas intestinales, como por ejemplo, "que el equilibrio de los microbios buenos y malos no es correcto" o, incluso, "alguna infección".

Como decimos, siempre que te notes diferente, que notes que en tu cuerpo algo no va bien, acude a tu médico, ya que sabrá cuál es el tratamiento más adecuado para ti.