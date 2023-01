¿Conoces la bebida de moda entre la juventud? Descubre qué es el mocktail

Las alternativas sin alcohol ya son tendencia en muchas coctelerías y cada vez cobran más interés entre quienes rondan la treintena. En este artículo te explicamos qué es el mocktail o móctel y por qué triunfa.

¿Qué es un móctel?

Este término es el resultado de la fusión de dos palabras: mock y cocktail, y su traducción sería algo así como una imitación de cocktail.

Normalmente son versiones de los cócteles tradicionales pero sin alcohol, donde este es sustituido por otras bebidas como tónica, gaseosa de limón, ginger ale, versiones sin alcohol de la cerveza, la sidra o el champán…

Pueden incluir frutas al natural o confitadas, en puré o en zumo, siropes, chocolate, café, té, hierbas aromáticas, semillas y especias.

Cada vez es más frecuente que las cartas de las coctelerías tengan un apartado de cócteles sin alcohol e incluso en algunas ciudades hay bares donde solo se sirven mócteles.

¿Cuánto alcohol se consume en España?

En 2022, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha llevado a cabo la decimocuarta edición de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). Según los datos de esta encuesta, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida.

Entre la población de 15 a 64 años, el 76,4% ha consumido alcohol en el último año; el 64,5%, en el último mes; y el 9%, diariamente en el último mes.

A pesar de estas cifras, los datos estadísticos nos dicen que cada generación bebe menos que la anterior. Los datos de un estudio internacional de Health Behaviour in School-Aged Chilndren, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestran que hoy en día, en la adolescencia se bebe menos que en ninguna generación anterior: solo el 8% toma alcohol cada semana, lo que supone una tercera parte de quienes tenían su misma edad en el año 2006.

¿Qué son los mindful drinkers?

En esta generación son frecuentes los que se consideran como mindful drinkers, que sería algo así como bebedores conscientes que no beben por hábito ni obligación social, sino por disfrute eligiendo las ocasiones en las que lo hacen, una tendencia en redes.

También están en auge los sober curious, tendencia también en la generación Z. En este caso se trata de personas sobrias que no beben por elección, ya que han crecido con una mayor conciencia del impacto del consumo de alcohol sobre la salud y no se dejan llevar por la presión social de beber, sino que defienden con orgullo su estilo de vida.

Las bebidas sin alcohol ya no son para gente rara

En este último grupo estarían las personas consumidoras de mócteles en las que se une la tendencia sober curious junto al sentido de lo estético presente en la generación millenial.

Este tipo de bebidas son una opción beneficiosa si van a desplazar la ingesta de una consumición alcohólica, ya que el alcohol no solo es adictivo sino que aumenta entre otras enfermedades, el riesgo cardiovascular y el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Las evidencias nos dicen que no hay bebidas alcohólicas sin riesgo, ni niveles de consumo por debajo en los que el riesgo no exista.

El hecho de que existan cartas de mócteles en las coctelerías ayuda a normalizar que se puede disfrutar de salir sin beber alcohol y que ya no es una opción de gente diferente o rara.

Sin embargo, este tipo de bebidas no sería una opción recomendable para saciar la sed como un consumo habitual ni para desplazar la ingesta de agua como fuente de hidratación principal, ya que son bebidas azucaradas, así que todo dependerá del contexto en el que se consuman.