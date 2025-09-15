Cómo personalizar platos y vasos con diseños exclusivos y sin gastar de más

Si eres de esas personas que disfrutan rodearse de detalles únicos, que adoran las manualidades o que siempre buscan darle un toque personal a su hogar, seguramente esta idea te encantará. Hoy te traemos un truco casero de cómo estampar tus propios platos o vasos con diseños personalizados, sin necesidad de tener un horno cerámico profesional y con resultados sorprendentes.

Imagina preparar una cena especial y que cada invitado tenga un plato decorado con un diseño diferente, o crear una vajilla personalizada para regalar en un cumpleaños o una boda. Las posibilidades son infinitas, desde flores, frases motivadoras o dibujos geométricos, hasta caricaturas, logotipos o incluso fotos en blanco y negro.

La inspiración viene de la cuenta de Instagram @lopss.deco, que ya acumula más de 14.000 seguidores y comparte a diario contenido creativo de decoración y manualidades.

¿Qué materiales necesitas?

Lo mejor de este truco es que los materiales son fáciles de conseguir y no requieren una gran inversión. Esto es lo que vas a necesitar:

Platos o vasos de porcelana o cerámica blanca

Diseños que quieras estampar

Papel decal especial para impresoras láser

Tijeras.

Un recipiente con agua

Un paño limpio y suave

Un horno

Paso a paso para estampar platos en casa

A continuación, te dejamos la guía completa para que consigas un acabado profesional sin complicaciones.

1. Busca en redes sociales, como Pinterest, las ilustraciones que más te gusten. También puedes crear tus propios diseños en Canva, ajustando el tamaño según el diámetro del plato o la superficie que quieras decorar.

2. Cuando tengas listo tu diseño, imprímelo en papel decal con una impresora láser. Es importante hacerlo sobre la parte brillante del papel, ya que será la que se adhiera al plato. Si no tienes impresora en casa, en cualquier copistería podrán ayudarte.

3. Con unas tijeras, recorta tus diseños, dejando un pequeño margen de unos 2 milímetros alrededor de la ilustración. Este paso ayudará a que el diseño se vea más limpio y se adhiera mejor.

4. Introduce cada recorte en un recipiente con agua durante unos 45 segundos. El papel se ablandará y la capa con el diseño quedará lista para despegarse.

5. Con mucho cuidado, desliza la capa decorada sobre el plato. Asegúrate de que quede fija en el lugar exacto donde la quieres. Retira el papel brillante de detrás sin mover el diseño para evitar que se desplace.

6. Si aparecen pequeñas arrugas o burbujas, con ayuda de un paño limpio, presiona suavemente hasta que la superficie quede completamente lisa.

7. Una vez colocados todos tus diseños, mete los platos en el horno a unos 110 grados durante 15 minutos. Este paso fijará la decoración y permitirá que el resultado sea duradero.

¡Y listo! Al sacarlos tendrás unos platos únicos, resistentes y totalmente personalizados.

Plato pintado | iStock

Consejos extra para un mejor resultado

Asegúrate de que los platos estén completamente limpios y seco s antes de aplicar los diseños.

s antes de aplicar los diseños. Evita colocar los platos estampados en el lavavajillas , lo mejor es lavarlos a mano con cuidado.

colocar los platos estampados en el , lo mejor es lavarlos a mano con cuidado. No uses diseños demasiado grandes al principio, puedes empezar con dibujos pequeños para practicar la técnica.

En definitiva, personalizar tu vajilla es mucho más fácil de lo que parece. Una manualidad sencilla, creativa y con resultados espectaculares que, además, puede convertirse en tu próximo hobby favorito.