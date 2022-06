Cómo conseguir que el váter siempre huela bien

El baño es una estancia de la casa donde es posible que el mal olor sea algo recurrente. Además de por su uso habitual, y aunque la limpieza sea recurrente y la ventilación adecuada, los malos olores pueden persistir o venir de tuberías viejas o desagües en mal estado. No obstante, existen una serie de sencillos consejos para que tu baño siempre huela bien.

Cuando limpiamos el baño y lo desinfectamos, inevitablemente el baño queda con muy buen olor, olor a limpio o a malas olor a desinfectante dependiendo de los productos que usemos para higienizarlo. Sin embargo, con el paso de las horas esta fragancia se pierde y vuelven los malos olores si no hay una correcta ventilación o quizá tengamos algún olor fuerte que proviene de alguna cañería. Si además, como indicamos no tiene muy buena ventilación, al ser un lugar donde suele concentrarse mucha humedad esto puede derivar en la aparición de moho, lo cuál también puede provocar malos olores.

No obstante, si nuestro problema del mal olor no es algo muy serio y no hay problemas de tuberías, existen pequeños trucos para nuestro váter siempre huela bien cuando tiremos de la cadena.

Trucos para que el baño huela bien

El primero de estos trucos, se limita a verter un chorro de detergente para ropa en la cisterna. El detergente se irá al fondo y permanecerá ahí. Así, cada vez que se tira de la cisterna, se libera el aroma y todo el baño tendrá un olor increíble. También se puede utilizar suavizante.

Otro de estos trucos consiste más o menos en el mismo proceso cambiando el detergente por aceites aromáticos para que cada vez que tiremos de la cadena puedan desprender olores que hagan más agradable nuestro inodoro.

Estos pequeños consejos no entrañan ningún problema para baño y tuberías.

Seguro que te interesa:

Cómo conseguir que tu caca no huela