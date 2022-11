Ciencia aplicada a la limpieza: el truco de la bolsa de plástico en la escoba

¿Después de barrer se te queda una fina línea de polvo? No pierdas la paciencia, te explicamos cómo limpiarlo de la forma más eficaz y sencilla.

Una de las pesadillas que tienen aquellas personas que les encanta mantener la casa limpia es esa línea de polvo persistente que siempre se queda tras barrer todo el hogar, no desaparece y da la sensación de que no tiene fin. Posiblemente, acabemos discutiendo con la escoba y el recogedor y tardemos más de lo previsto. Pero hay un sencillo truco que nos ayudará a librarnos de esa suciedad en una única pasada. Para solucionarlo podemos hacer uso de una aspiradora o si no tenemos una y no queremos gastar dinero solamente necesitamos un elemento casero que todos tenemos en casa: una bolsa de plástico.

Cómo eliminar esa fina línea de polvo del suelo

Para poder eliminar esa fina línea de polvo necesitamos únicamente una bolsa de plástico, como las del supermercado o una bolsa de basura. Debemos colocarla de tal forma que cubra la escoba en su totalidad. Posteriormente, atamos las asas para evitar que se caiga la bolsa, tal y como te mostramos en el vídeo. Ahora solo queda barrer, como siempre hacemos, y notaremos que esa línea de polvo se queda pegada a la bolsa. Este método también puede usarse para limpiar el sofá o cualquier elemento blando en lugar de pasar el aspirador.

Por qué funciona el uso de la bolsa de plástico

Principalmente, se debe a la electricidad estática que genera el propio plástico al frotarlo con el suelo. De esta forma, la bolsa atrae todas las partículas de suciedad que se quedan en la superficie. Para que ese polvo no vuelva a desperdigarse, el último paso que debemos hacer es desatar la bolsa, darle la vuelta y tirarla en el cubo de basura.

