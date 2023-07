El botón secreto de la nevera para alargar la vida útil del electrodoméstico

Sin duda, la nevera es uno de esos electrodomésticos imprescindibles en un hogar, todo el mundo tiene uno por pequeño que sea. Se trata de un aparato que normalmente se encuentra en las cocinas y que permite conservar y mantener en perfecto estado los alimentos. En verano, es esencial no tener ningún susto con ella porque esto provocaría que se echaran a perder la mayoría de los productos que guardamos en su interior.

Por este motivo, es muy importante mantener siempre en buen estado este electrodoméstico, para evitar futuros problemas, lograr alargar su vida útil, que no se estropee y, además, poder ahorrar en la factura de la luz. Este último aspecto es, probablemente, el deseo de cualquier familia española, pues muchas han sido castigadas económicamente por la inflación y el aumento de los costes en general. Si un artilugio conectado a la corriente funciona correctamente, se puede conseguir un buen ahorro de energía. Por ejemplo, uno de los métodos más efectivos es mantener la temperatura interior de la nevera entre 3 y 4 grados.

Más allá de nuestro bolsillo, debemos vigilar y cuidar nuestra nevera. La principal razón por la que estos aparatos terminan rompiéndose es por un mal uso o por descuidar las labores de limpieza y cuidado. No es una cuestión que afecta únicamente a la nevera, en NovaMás ya señalamos el mismo problema con otros electrodomésticos que habitualmente tenemos en nuestros hogares. No obstante, el desconocimiento puede provocar que se estropeen y debamos cambiarlos por unos nuevos, lo que puede ser una auténtica pesadilla para nuestra economía. Y es que no son nada baratos.

Cómo lograr que la nevera dure más años

No solo el olor y la suciedad es un indicativo de que ha llegado la hora de limpiar la nevera,también lo es cuando nos damos cuenta de que se ha acumulado algo de agua en el cajón de las verduras. Es precisamente en este espacio donde encontraremos la clave de un truco que quizás desconocemos y que nos puede ser muy útil a la hora de limpiar el aparato.

Cuando quitamos los cajones, podemos ver un pequeño botón -en algunos casos es un agujero- en la parte baja de la nevera. Se trata del conducto de desagüe. Este canal suele ser el principal causante de la mayoría de las acumulaciones de agua en los cajones, ya que se suele obstruir y el agua no puede correr.

El mejor método para limpiarla en profundidad es: apagar la nevera, retirar todos los alimentos y quitar estantes y cajones. Entonces, deberemos utilizar alguna herramienta alargada como un alambre o algo similar para desobstruir el conducto. En algunos casos, la propia nevera incluye una especie de desatascador con el cual nos aseguraremos de que el espacio no se colapse. Ya que estamos, podemos aprovechar para dejar reluciente el interior de la nevera. Para un acabado óptimo, utilizar un poco de agua tibia con detergente.

Consejos para la limpieza y el cuidado de la nevera

Cualquier rincón de nuestro hogar es víctima de nuestra pereza. Sin embargo, las tareas de la limpieza son muy importantes para mantener la higiene de nuestra casa. Eso sí, no podemos olvidarnos de ningún espacio, pero tampoco de ningún mueble ni electrodoméstico. En el caso de la nevera y más allá del desagüe, es común que se acumulen olores y suciedad a causa de la gran cantidad de alimentos y productos que almacenamos en ella.

Por este motivo, deberíamos realizar una limpieza profunda del aparato cada dos o tres semanas. Lo recomendable es aplicar el proceso mencionado con anterioridad: desconectarlo de la luz, sacar todos los alimentos del interior, retirar los estantes, fregarlos y quitarles cualquier resto de comida. Aplicando cada uno de estos pasos y teniendo muy presente la existencia del mencionado botón, ¡podemos alargar su vida útil!