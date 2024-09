Ahorra en la vuelta al cole: consejos de la OCU para gastar menos

Con el final de agosto comienzan las prisas para todas aquellas personas que han procrastinado la tarea de comprar todo lo necesario para que sus hijos vuelvan al cole. La lista es bastante extensa: mochila, fiambreras, cantimploras, libros de texto, cuadernos, bolígrafos, colores y estuches, por no hablar de uniforme, batas o diferente ropa y calzado.

Si eres de esas personas que pueden disfrutar de las vacaciones tranquilamente con una larga lista de tareas pendiente para ponerlo todo a punto antes del inicio de las clases, este artículo es para ti.

Compartimos contigo una serie de consejos de la OCU para que la vuelta al cole no sea una cuesta interminable y puedas planificar y asumir los costes de la vuelta al cole sin que la economía familiar se resienta demasiado.

Haz un listado de lo que necesitas

El material de papelería es muy atractivo y si te dejas llevar, parece que de cuadernos, bolígrafos y rotuladores de colores nunca es demasiado. Sin embargo, es muy probable que de un año para otro tu hijo no necesite una nueva caja con muchos rotuladores, un compás o una nueva calculadora científica.

Antes de ir a comprar, revisa el material escolar que tienes en casa y haz una lista de lo que está incompleto, estropeado o de aquello que, sí o sí, debes comprar porque es una nueva necesidad para el aprendizaje.

Ves a comprar sin niños

Los pequeños de la casa siempre tienen claro sus gustos: quieren todo lo relacionado con los dibujos de moda, los colores más chillones y el brilli-brilli.

Si los dejas en casa para realizar las compras, es más sencillo seguir tu lista de necesidades y no caer en la tentación de seleccionar cosas innecesarias o de un precio más elevado.

Material escolar | Freepik

Comparar es la clave

Si le dedicas un poco de tiempo a la investigación de mercado, tu bolsillo lo notará. Busca los productos que necesitas, compara el precio en diferentes establecimientos que lo oferten y elige el más económico. Este ahorro, por poco que sea, marcará la diferencia a final de mes.

Si necesitas adquirir una tableta, en la OCU han hecho un estudio comparativo que analiza características y precios, para ayudarte en esta tarea.

Aprovecha las ofertas y los descuentos

Si has esperado hasta el momento para hacer acopio de lo necesario para la vuelta al cole, lo más recomendable es que aproveches las ofertas de última hora y los descuentos en material escolar que estos días se acumulan en las grandes superficies.

No obstante, revisa bien si las promociones salen realmente a cuenta respecto al precio original y no caigas en el error de comprar grandes cantidades, si no necesitas 10 cuadernos, pasa de ese pack a buen precio, porque al final, lo barato sale caro.

Escalona las compras de ropa y calzado

Según una la encuesta de la OCU sobre gastos escolares, cerca de 180 euros del presupuesto total para la vuelta al cole se destina a ropa y calzado.

Si tus hijos llevan uniforme, no te queda otra que asumir ese coste antes del inicio de las clases, pero si no es el caso, quizá no sea necesario renovar todo el armario antes de principios de septiembre. Puedes ir comprando prendas de ropa a medida que las necesiten.

Niñas con uniforme escolar | Freepik

Utiliza las plataformas de intercambio y los programas de consumo colaborativo

En los últimos años, han proliferado las iniciativas escolares que promueven el intercambio de ropa, libros y material escolar, así como las plataformas online para ayudar a las familias a ponerse en contacto y fomentar el trueque.

Fomenta los hábitos saludables y económicos

La vuelta a la rutina es un buen momento para afianzar hábitos saludables como el consumo de frutas o tentempiés caseros –que salen más económicos que las galletas ultraprocesadas de moda- y el deporte, como volver a casa caminando o en bicicleta, en lugar de invertir en gasolina para utilizar el transporte privado.