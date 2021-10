¿Afecta el cambio de hora a la toma de los anticonceptivos?

La píldora como método anticonceptivo para evitar embarazos no deseados y para regular los ciclos menstruales es uno de los más efectivos pero, sin embargo, no previene enfermedades de transmisión sexual. Muchas mujeres se deciden a empezar a tomarla por recomendación médica para que el periodo sea mucho menos doloroso, o para prevenir quedarse en cinta cuando están en una relación estable. Pero aún estando familiarizadas con estas pastillas, no paran de surgir todo tipo de preguntas.

El cambio de hora también abre una gran cantidad de cuestiones cada año, como por ejemplo si hay alguna regla para nunca olvidarse, si el reloj de nuestro teléfono móvil hace el cambio de manera automática o por qué realizamos este cambio horario. La hora en la que tomamos la píldora anticonceptiva es muy estricta, entonces, ¿afecta en algo? Es probable que nunca se te hubiera pasado por la cabeza, y dado que es algo a tener muy en cuenta, en el vídeo te contamos por qué no debe ser motivo de preocupación.

¿Qué pasa si empiezas a tomar la pastilla una hora antes o después?

Es bien sabido que las píldoras se toman todos los días a una hora en concreto. Un olvido puede alterar el ciclo menstrual y existe riesgo de quedar embarazada si se han mantenido relaciones sexuales. El cambio horario retrasa o adelanta una hora, por lo que en cualquiera de los casos no estaríamos tomando la pastilla a la misma hora que siempre.

¿Qué pasa si empiezas a tomar la píldora anticonceptiva una hora antes o después? Lo cierto es que podemos modificar la hora de la ingesta de pastillas en cualquier momento siempre y cuando no supere las 12 horas desde la toma común, por lo que el cambio de hora no afecta en nada.

Podemos estar tranquilas. Ya sea que la hora se retrase o adelante, el cambio de hora no afecta a la efectividad del método. Se recomienda tomarla todos los días a la misma hora para que nunca se nos olvide hacerlo, por lo que tomarla 60 minutos antes o después no supondrá ningún riesgo.

