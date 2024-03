Vuelve la moda de las perlas: Así se llevarán este 2024

Hacía tiempo que parecía que la tendencia de las perlas había muerto, pero en los últimos meses ha ido adquiriendo mucha fuerza. La última rematada ha sido las pasarelas de las semanas de la moda París o Milán, donde parecía un must have en todos los looks. Así que sí, las perlas han vuelto y parece ser, que para quedarse.

En las pasarelas, han sido reinterpretadas y las han usado tanto como joyas como adornos para vestidos. Pero lo cierto es que, ahora, las perlas se han colado en los looks más modernos y streetstyle. Hacen que un outfit se eleve y dan un toque sofisticado y elegante.

Margot Robbie | GTRES

Si quieres unirte a esta tendencia, pero no tienes claro cómo llevarlas correctamente, te dejamos cómo las más fashionistas las combinan y las llevan por la calle, para que tomes referencia.

Destacamos, por eso, que no hace falta llevar perlas caras. En prácticamente todas las tiendas podrás encontrar estos accesorios a precios muy asequibles. Ir a la moda no tiene por qué significar gastar mucho dinero. ¡Viva los accesorios low cost!

Collares largos

Aunque pueda parecer muy antiguo, últimamente se ha visto mucho estos collares en looks muy casuales. Cogen referencia de los años 20 y normalmente se combina con camisas XXL abiertas, cuellos altos o incluso prendas de deporte.

Eugenia Silva | GTRES

Collares de perlas combinados con cadenas

Si ya tienes un collar simple, lo bueno es que lo puedes combinar con cadenas de plata u oro y queda un look muy casual y desenfadado. Aunque parezca que no pega demasiado, son muchas las que han optado por estos accesorios en la mismísima semana de la moda de París.

Multiperlas

Sabemos que esta opción es para las más atrevidas. Adornan casi todo el cuello y favorece mucho, sobre todo en looks más especiales y formales. De hecho, ha sido el accesorio que más se ha visto en París durante su semana de la moda.

Collares XXL

Otra opción para las más valientes, son los collares con perlas XXL en outfits del día a día. Hacen de un look, aparentemente sin más, uno muy elegante y especial.

Collar con collar

Si uno te parece poco, puedes hasta combinar dos collares de perlas. Muchas ya lo hacen, como Sara Baceiredo, y la verdad es que queda muy mono.

Perlas en hombres

Pero es que, las perlas no discriminan y también las hemos disfrutado en looks de los hombres con más estilo. Ahora ya no solo Harry Styles o Bad Bunny llevan perlas, son muchos los que lo llevan en sus outfits diarios y queda espectacular.