¿Tienes mucha ropa y no sabes qué ponerte? Esta app te ayuda a diseñar tu look

Suena el despertador, te levantas, abres el armario para escoger la ropa... y no sabes qué ponerte. Con toda la cantidad de prendas que hay y no te acabas de decidir por cuál conjunto lucirás hoy. Finalmente, al cabo de un rato, acabas eligiendo lo primero que encuentras (pero que combine, eso sí). Seguro que esta situación te suena y te habrá pasado más de un día y de dos.

Por lo general, tenemos mucha ropa y hay estudios que indican que solamente acabamos usando un 30%. Para ayudarnos a aprovechar al máximo todo lo que guardamos en el armario, hay una aplicación muy útil para este propósito.

Ropa en un cajón | Pexels

Se llama Whering y se lanzó en enero de 2022 de la mano de Bianca Rangecroft, una exbanquera que decidió dar un cambio en su vida y crear esta app con el objetivo de "curar el dilema de no tengo nada que ponerme" y para "potenciar el consumo consciente", según cuenta en su página web. Para lograrlo, fomentan que la gente compre menos y usen lo que tienen, además de potenciar el alquiler, el intercambio y el prestar la ropa.

¿Cómo funciona Whering?

Actualmente, Whering tiene más de 2 millones de usuarios y su uso no es complicado. Una vez te la has descargado, tienes que subir al armario digital fotos de tu ropa, zapatos y complementos (¡cuando las hagas, seguro que das con prendas que no recordabas que tenías!) o buscarlos en su base de datos de tiendas en línea.

Cuando tengas las imágenes, podrás hacer un montón de combinaciones a tu medida o dejarte recomendar por la herramienta W Pick si no tienes un día inspirado.

Este armario digital lo puedes organizar por colecciones y lookbooks. Por ejemplo, ropa de otoño, ropa para el trabajo, outfits para fiestas...

Otra de las opciones que es realmente muy práctica, y que te puede solucionar el problema que comentábamos al principio de este artículo, es la del calendario que permite planificar qué conjuntos te pondrás día a día. Este apartado te servirá para organizar la maleta de un viaje, por ejemplo.

Whering es, a su vez, una red social en la que puedes seguir a tus amigos y amigas y ver sus estilos y su ropa, así como coger ideas de conjuntos.

Antes hemos apuntado que, de media, usamos solo un 30% de la ropa que tenemos. Para hacer crecer este porcentaje, la app ofrece unas estadísticas para saber cuáles son las prendas que más usas. Ver estos datos ayuda a "comprar de manera inteligente en el futuro, comprando solo artículos que realmente usarás", especifican en la web de la aplicación.

Por último, puedes crear listas de deseos de las prendas que más te gustan y compartirlas con familiares y amigos "para evitar regalos no deseados y compras impulsivas".

Ropa en el armario | Pexels

Los hábitos de compra de ropa de los españoles

Para hacer una radiografía sobre los hábitos de compra de ropa, AEG encargó el estudio titulado Los Españoles y su Armario elaborado en 2018 y con la participación de 5.000 personas de 18 a 65 años y residentes en España. Estas son algunas de las conclusiones:

El 70,63% de los encuestados utiliza su prenda favorita cada semana.

Casi el 60% compran ropa cada mes y el 33,5%, cada año.