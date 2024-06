¿No sabes con qué ponerte las alpargatas? Copia los looks de la reina Letizia

Las alpargatas, ese calzado cómodo y versátil, son una de las piezas clave del verano. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo combinarlas para lograr un look sofisticado y elegante? No busques más, porque la reina Letizia, con su impecable sentido de la moda, nos da lecciones magistrales sobre cómo llevar este tipo de zapato tan veraniego con estilo.

En este artículo, te mostramos cómo la monarca combina su calzado favorito en cada ocasión y te damos ideas para que tú también puedas inspirarte en sus looks y lucir perfecta en cualquier evento veraniego.

Look casual

La reina Letizia es conocida por su estilo elegante y sofisticado, pero también sabe cómo vestir de manera casual sin perder su toque chic. Un ejemplo perfecto es cuando combina sus alpargatas con pantalones cortos y blusas ligeras. Como este look que lució en Mallorca hace dos veranos, con pantalón de rayas con cinturón a juego y una camisa con dos bolsillos frontales. Es ideal para una tarde de compras o para ir a tomar el café con las amigas. Las alpargatas, en este caso, añaden un toque relajado, pero elegante, haciendo que el conjunto sea perfecto para cualquier actividad cotidiana.

Letizia con alpargatas planas | Gtres

Puedes hacerte con unos pantalones cortos del mismo estilo en Zalando y una camisa similar en Bershka.

Vestido de verano

Otra forma en la que Letizia luce espectacular con alpargatas es combinándolas con vestidos veraniegos. Ya sean vestidos midi o maxi, las alpargatas aportan un toque fresco y cómodo. Un vestido boho en blanco y azul, por ejemplo, combinado con unas alpargatas de cuña, puede ser el outfit perfecto para salir a dar un paseo y tomar un helado. Muy estilo Mamma Mia!

Letizia con vestido boho | Gtres

Si quieres copiar a la reina Letizia, puedes comprar exactamente el mismo vestido en las rebajas de Zalando o uno del mismo estilo en HyM.

Looks de Oficina

¿Quién dijo que las alpargatas no son aptas para la oficina? Letizia demuestra que este calzado puede ser parte de un look fresco que sea lo suficientemente serio para llevar al trabajo. Para un día en la oficina, puedes optar por faldas de lino larga combinadas con blusas estructuradas y alpargatas de tonos neutros. O monos como este verde oliva que lució la reina consorte de España.

Letizia | Gtres

Con este mono de Mango podrás lucir un look con las mismas vibraciones que el de Letizia: elegante, moderna y empoderada.

Look formal

Incluso en eventos formales, Letizia ha sabido incorporar las alpargatas en sus looks. Para estos casos, opta por una cuña más alta que le da un toque más sofisticado y una figura más esbelta. Combinadas con vestidos de corte más formal, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía es capaz de influenciar con sus estilismos a todas las primeras damas de la OTAN.

Letizia en la cumbre de la OTAN 2022 | Gtres

Este vestido de Salsa Jeans, que además está rebajado, es una prenda perfecta para copiar el outfit que acabamos de ver.

Toques personales

Lo que realmente hace que los looks de Letizia sean inspiradores es su habilidad para añadir toques personales a cada conjunto. Ya sea a través de accesorios como bolsos de mano o joyería discreta, la reina siempre encuentra la manera de hacer que sus outfits sean únicos y reflejen su personalidad. Como por ejemplo, este día que apostó por un total look en tonos rosas, en el que combinó unas atrevidas alpargatas en este color con un bolso tipo sobre con estampado étnico. En Macarena shoes puedes encontrar las alpargatas rosas como la de nuestra royal para combinar con tu propio estilo.