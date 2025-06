¿Nunca sabes qué ropa ponerte? Natalia Cebrián nos explica su método para encontrar tu estilo propio

Abrir el armario y sentir que no tienes nada que ponerte es casi un ritual compartido. Da igual cuánta ropa tengas, si el día empieza con esa frase, ya te parece que va a ir mal. Natalia Cebrián lo sabe bien. Tanto, que ha escrito un libro entero para ayudarte a dejar de repetirla. Pero lo que propone va más allá de tener un buen fondo de armario: su método empieza por dentro y apunta a algo mucho más profundo que el simple hecho de vestirse.

Charlamos con ella para entender por qué tenemos crisis de estilo, cómo solucionarlas y de qué forma podemos reconciliarnos con nuestro armario este verano. Spoiler: no va de copiar tendencias, sino de conocerse muy bien.

"No tengo nada que ponerme", ¿por qué nos pasa tan a menudo?

Es una frase que todas hemos dicho alguna vez, y tiene muchas causas. "A veces no sabemos quién somos o quién queremos ser, otras veces simplemente nos falta organización y planificación", explica Natalia. "Desde que me propusieron escribir el libro, el título fue lo primero que me vino a la mente porque resume a la perfección el problema que quería resolver", añade.

Por eso, más que enseñar a vestirse, su método invita a parar y mirar hacia dentro: "Cuando empecé con las sesiones uno a uno con clientas, me di cuenta de que muchos complejos iban más allá de la ropa. Así que completé mi formación como coach, y decidí que el primer paso fuera conocerse a una misma".

Encontrar tu estilo con siete pasos

"En el libro hay un método en siete pasos que reúne todo lo que he compartido durante más de diez años en redes. Incluye desde coaching y asesoría de imagen, hasta protocolo", explica. Pero lo interesante es que no empieza con las prendas, sino con la identidad: "El primer capítulo está centrado en conocerse a una misma muy bien para, posteriormente, poder definir la imagen que quieres mostrar".

Y en ese camino, añade, hay capítulos dedicados a la morfología corporal, el color, el visagismo o incluso cómo comprar mejor. "He querido que sea muy práctico, visual, con formularios y códigos QR a vídeos. Un manual al que puedas volver cuando tengas dudas con tu estilo", nos cuenta.

No solo es ropa, es tu identidad

"En 30 segundos una persona ya se ha hecho una primera impresión de ti"

"Nuestra apariencia es nuestra mejor carta de presentación", dice Natalia. "En 30 segundos una persona ya se ha hecho una primera impresión de ti". Por eso, para ella, el estilo tiene un impacto real en cómo te ven y también en cómo te sientes. "Un labial rojo para impresionar, un chándal gris para pasar desapercibida... la ropa influye en nuestro estado de ánimo y nos permite sentirnos como queramos", señala.

Cómo dejar de vestirse por inercia

"Uno de los errores más comunes es intentar copiar el estilo de otra persona. Acabas acumulando ropa que no sabes ponerte", advierte. Para ella, la clave es tener referentes, sí, pero aprender de ellos en profundidad: "No se trata de copiar el look de Olivia Palermo, sino de entender su patrón: mezcla lujo y low cost, usa color, arriesga con estampados... Y eso aplicarlo a ti, según tu silueta, tu estilo de vida y tu forma de ser".

¿Debemos seguir las tendencias?

Aunque está al tanto de las modas (asegura que "vienen muy fuerte las jelly shoes"), Natalia reconoce que ya no compra por tendencia. "Si algo encaja con mi estilo y me favorece, entonces sí. Si no, simplemente lo dejo pasar".

Y pone un ejemplo claro de una de las grandes modas del verano: "Me he comprado un bolso amarillo mantequilla de Chanel porque ese color me apasiona, pero lo importante es invertir en piezas atemporales y de calidad".

Aprender a comprar

"El gran error son las compras compulsivas. Con el tiempo empiezas a valorar más la calidad que la cantidad", asegura. ¿La solución? Tener un armario bien organizado, porque "lo que no ves, no existe".

Aparte, también recomienda hacerse preguntas antes de pasar por caja: "¿Tengo algo parecido? ¿Se me ocurren cinco formas diferentes de combinarlo?". Depende de las respuestas que te des, sabrás si de verdad vale la pena comprar o no esa prenda.

¿Tener un estilo propio es caro?

No podíamos terminar nuestra entrevista con Natalia Cebirán sin preguntarle por cuánto cuesta encontrar nuestro propio estilo. "Tener estilo no es cuestión de dinero, sino de actitud", afirma sin dudar, "he visto looks carísimos, sin nada de estilo, y mujeres elegantísimas con ropa low cost". La experta asegura que hoy en día "hay un sinfín de posibilidades, solo tienes que saber cómo usarlas".