Natalia de Molina apuesta por un nuevo look muy radical

Natalia de Molina se ha arriesgado totalmente con un nuevo y radical cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie. La actriz ha compartido en Instagram una instantánea en la que se ha mostrado con el pelo verde azulado, tras la cual sus seguidores no han tardado en lanzarse a comentar.

La actriz ha decidido abandonar su tradicional tono de cabello castaño para apostar por un color muy atrevido. Sin embargo, Natalia ha preferido no retocar su corte de media melena y flequillo recto.

¡Vaya cambio!