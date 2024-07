Los mejores looks de Kate Middleton en Wimbledon desde 2011 hasta 2023

Kate Middleton ha sido un icono de estilo desde que se unió a la familia real británica. Cada año, su presencia en el Campeonato de Wimbledon es esperada tanto por los aficionados al tenis como por los amantes de la moda. Como este 2024 aún no se sabe si asistirá debido a su tratamiento contra el cáncer, repasamos los looks más memorables que ha llevado desde 2011 hasta 2023 al torneo de tenis oficial más antiguo del mundo.

2011: Elegancia y sencillez

En su primera aparición en Wimbledon como duquesa, Kate eligió un delicado vestido blanco ajustado con bordado a rayas verticales y un volante en la zona de la cadera, tipo corte peplum. Diseñado por Temperley London, este look combinaba la estética del tenis con una clase inigualable.

Kate Middleton en Wimbledon 2011 | Gtres

2012: Estilo marinero

En 2012, Kate deslumbró con un vestido de estilo marinero que evocaba la elegancia de Lady Di. Este vestido de punto con lazada en el escote, creación de Sarah Burton para Alexander McQueen, destacaba no solo por su diseño sino también por su significado personal, ya que Burton fue también la diseñadora de su vestido de novia.

Kate Middleton en Wimbledon 2012 | Gtres

2014: Retorno triunfal

Tras su ausencia en 2013 debido a su embarazo, Kate regresó a Wimbledon en 2014 con dos looks espectaculares. Primero, un vestido midi blanco de Zimmermann con bordado suizo, media manga y escote cerrado, acompañado de un fular rojo y un clutch de mimbre.

Kate Middleton en Wimbledon 2014 | Gtres

En otra jornada, un vestido geométrico verde y azul de Jonathan Saunders que protagonizaba un look muy veraniego y alegre.

Kate Middleton en Wimbledon 2014 | Gtres

2015: Rojo pasión

En 2015, Kate optó por un vestido rojo midi de LK Bennett, con mangas cortas casi hasta el codo. Este look formal destacó por su sencillez y elegancia, reafirmando su estatus como icono de la moda.

Kate Middleton en Wimbledon 2015 | Gtres

2016: Originalidad en el estampado

Uno de los looks más originales de Kate fue el vestido de Alexander McQueen con estampado de pintalabios, flores, calaveras y mariposas en 2016. Este diseño nos demostró su capacidad para experimentar con la moda sin perder su estilo refinado. La mezcla de elementos atrevidos y sofisticados hizo de este look uno de los más comentados de la temporada.

Kate Middleton en Wimbledon 2016 | Gtres

2017: Un año de lunares y jardines

En 2017, Kate mostró un nuevo corte de pelo con dos vestidos memorables. El primero, un vestido blanco de Dolce and Gabbana con escote cuadrado y lunares negros -muy al estilo de Feria de Abril de Sevilla-.

Kate Middleton en Wimbledon 2017 | Gtres

El segundo, un vestido blanco de manga corta de Catherine Walker con un estampado floral que subía desde la falda, larga hasta las rodillas.

Kate Middleton en Wimbledon 2017 | Gtres

2018: Dos vestidos extravagantes

En 2018, Kate y Meghan Markle hicieron su primera aparición pública conjunta en la final femenina de Wimbledon. Kate lució un diseño blanco de Jenny Packham con un estampado inspirado en pelotas de tenis y detalles de volantes.

Kate Middleton y Meghan Markle en Wimbledon en 2018 | Gtres

También deslumbró esta misma temporada con un vibrante vestido amarillo de Dolce and Gabbana, ajustado y con mangas tipo volante. No faltó el característico broche de lazo negro de Wimbledon, que Kate lleva con orgullo como patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, un título que le fue concedido por la reina Isabel II en 2016.

Kate Middleton en Wimbledon 2018 | Gtres

2019: Estilo retro y cuento de hadas

En 2019, Kate capturó miradas con dos looks distintivos. Primero, un vestido blanco midi de Susannah, estilo años 40, con botones al frente y escote tipo blazer, combinado con un cinturón de lazo negro y un bolso de paja de Alexander McQueen.

Kate Middleton en Wimbledon 2019 | Gtres

Luego, un vestido azul Cenicienta de Emilia Wickstead, con falda amplia y detalles retorcidos en los hombros. Un diseño digno de una princesa de cuento.

Kate Middleton en Wimbledon 2019 | Gtres

2021: Retorno tras la pandemia

Después de la cancelación de los campeonatos en 2020, Kate volvió en 2021 con el vestido Ahana en tonos rosados de Beulah London, un look fresco y delicado que marcó su retorno triunfal a Wimbledon.

Kate Middleton en Wimbledon 2021 | Gtres

2022: Lunares y vibrantes colores

En 2022, Kate mostró de nuevo su amor por los lunares y los colores vibrantes. Primero, con un vestido azul con topos blancos de Alessandra Rich, complementado con un cinturón a juego y mangas abullonadas.

Kate Middleton en Wimbledon 2022 | Gtres

Luego, con un diseño amarillo vibrante de Roksanda, con un gran volante en el hombro.

Kate Middleton en Wimbledon 2022 | Gtres

Y por último, un vestido de lunares de Alessandra Rich con un lazo en el escote, que llevó cuando asistió junto al príncipe George.

Kate Middleton en Wimbledon 2022 | Gtres

2023: El año del verde

En 2023, Kate apostó por el verde en tres looks impresionantes, comenzando por el vestido de Self-Portrait verde lima con chaqueta de manga corta y falda plisada unidas en una sola prenda

Kate Middleton en Wimbledon 2023 | Gtres

Otro conjunto de esta temporada estuvo compuesto por un blazer deBalmainen verde agua, combinado con una falda plisada blanca y un top lencero.

Kate Middleton en Wimbledon 2023 | Gtres

Y para la final masculina, Kate eligió un vestido tubo verde Kelly de Roland Mouret, con largo midi y un divertido detalle de volante en el hombro.

Kate Middleton en Wimbledon 2023 | Gtres

¿Cuál es vuestro favorito?