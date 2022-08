Los looks ideales para un festival

Los festivales están cada vez más a la orden del día, da igual el tipo de música que te guste, que encontrarás un festival para ti. Y como con todo evento especial, es la ocasión perfecta para lucir un modelito, pero, ojo, hay que encontrar el idóneo.

Una fiesta que antes solo tenía como objetivo disfrutar de buena música y amigos, se ha convertido en un acontecimiento para analizar la tendencia de la industria, casi a la altura de la semana de la moda de París. Los looks se eligen con cuidado, con semanas de antelación, tras hacer búsquedas exhaustivas con el objetivo de encontrar las piezas más especiales y únicas, y complementarlos con maquillajes llenos de color y brillos.

Encontrar los conjuntos perfectos puede ser tarea difícil, pero no imposible, por eso te dejamos algunas ideas con las que, seguro, triunfarás en el festival que desees acudir.

La ropa de crochet

Puede que sea por Coachella -festival en el que empezamos a ver cómo la gente se arreglaba para acudir a un evento de este estilo-, donde las prendas de crochet de estilo boho se pusieron muy de moda. En su edición del 2016 triunfaron los shorts vaqueros y los sombreros, pero ahora estos estilismos han evolucionado hasta convertirse en conjuntos ideales para combatir el calor. Un conjunto de top y pantalón de crochet con un bikini liso debajo y unas botas se convertirá en el look perfecto: comodidad y elegancia.

Prendas metalizadas

No hay tipo de tejido más idóneo para un festival que las telas metálicas. Una prenda metalizada puede elevar cualquier look. Añadir una prenda o complemento de tejido metalizado será tu solución para ir mona, pero cómoda. Si prefieres lucir ropa con un estilo más sencillo, puedes optar por un total look en negro y añadirle una riñonera metalizada, te dará ese toque de color y, además, tendrás todas tus pertenencias sanas y salvas junto a ti.

Trasparencias

Si eres un poco más atrevida, sin duda tienes que optar por las trasparencias. Es una tendencia muy en boga y, con un bikini liso debajo, podrás lucir un vestido semitransparente sin ningún reparo. Para conseguir un conjunto de lo más arrebatador, añádele unas gafas de sol de ciclista y unas botas.

Look cowboy

¿Qué mejor para un festival que la comodidad de unas botas de cowboy? La mayoría de estos eventos se suelen celebrar en terrenos llenos de arena e incluso barro, por lo que tu mejor aliado será el zapato cerrado. Las botas de cowboy no son solo los zapatos más en tendencia de este último año, sino que, además, son el calzado más práctico para un festival. Conjúntalas con total look denim y un sombrero de cowboy y tendrás un look digno de un rodeo.