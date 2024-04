El look goyesco de Victoria Federica para vivir la Feria de Abril a caballo

Apasionada de Andalucía y de sus tradiciones, Victoria Federica ha hecho un hueco en su apretada agenda profesional para no perderse, un año más, la Feria de Abril de Sevilla. Una semana muy especial que la hija de la infanta Elena está exprimiendo al máximo en compañía de su grupo de íntimos amigos y en la que, por el momento, nos está dejando lookazos que tardaremos mucho en olvidar.

Victoria Federica en la Feria de Abril | Instagram

El sábado, la nieta del rey Juan Carlos acudía a la plaza de toros de La Maestranza para ver a su torero favorito, Andrés Roca Rey. Acompañada de Tomás Páramo, la influencer acaparaba todas las miradas con un conjunto de la nueva colección de la firma de Inés Domecq, The IQ Collection, formado por un top y pantalón fluido de talle alto con un precioso estampado primaveral de flores en tonos rojo, negro y blanco. Ideal.

Victoria Federica y Tomás Páramo en La Maestranza de Sevilla | Gtres

Un día después, Victoria se dejaba ver por El Real con amigas como Tana Rivera o María G. de Jaime, luciendo un espectacular vestido de flamenca de Rocío Peralta en color blanco con flores rojas bordadas en los volantes de la manga y de la falda, que combinó con mantoncillo rojo con flores multicolores, a juego con la flor en la cabeza.

Victoria Federica, Tana Rivera y María García de Jaime | Instagram

De perfecta invitada, de gitana y, como no hay dos sin tres, la sobrina de Felipe VI regresaba al recinto ferial este lunes y lo hacía vestida de amazona, a caballo como ya la hemos visto en otras ocasiones. A pesar de que hace justo un año protagonizó una desagradable polémica después de que su animal pisase a una chica -que acabó en urgencias con contusiones- Victoria no ha renunciado a una de las tradiciones más arraigadas de la Feria y ha recorrido el Real a lomos de un equino.

Victoria Federica en la Feria de Abril | Instagram

Victoria Federica en la Feria de Abril | Instagram

Y a pesar de los 30º que ha alcanzado la capital andaluza, ha desafiado el calor con un maravilloso look de corto con torera goyesca de terciopelo oscuro con detalles de pedrería bordados en negro, chaleco a juego, camisa blanca, fajín rojo con estampado floral, falda larga, sombrero típico cordobés y su larga melena recogida en un moño bajo. Un look andaluz a más no poder con el que la hija de la infanta Elena ha arrasado y con el que ha demostrado que no hay que vestirse de flamenca para representar a la perfección el espíritu de la Feria de Abril.