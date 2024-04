Los mantones de Manila más bonitos de las famosas en la Feria de Abril 2024

La Feria de Abril de Sevilla es uno de estos eventos especiales que cuenta con etiqueta propia y una serie de protocolos no escritos que casi todos los sevillanos conocen. Y es que, no es solo ponerse el traje de flamenca y ya, hay muchos accesorios que los más novatos no deben pasar por alto. El más necesario es el conocido como mantón de Manila.

¿Qué es un mantón de Manila?

Se trata de un producto hecho a mano y de una pequeña obra de arte que se puede llevar cualquier día de la Feria. Aunque hay bastantes formas de ponérselo, la forma clásica es llevarlo en forma de triángulo con los extremos sobre el pecho. No debe ir metido por el escote ni anudado, en cambio, debe sujetarse con imperdibles al traje y con un broche en la parte central.

Los mantones de las famosas

A continuación, vamos a repasar esos mantones más especiales y bonitos que hemos visto en nuestras famosas favoritas esta Feria de Abril.

Eva González

La presentadora de La Voz ha acudido a la Feria con un traje de flamenca del color estrella, el rojo. Un look clásico, pero sin pasar desapercibida. Su mantón es del mismo tono, con detalles dorados y flecos extravagantes.

Eva González en la Feria de Abril 2024 | Gtres

Rocio Osorno

La influencer y diseñadora ha sorprendido a muchos con su maravilloso traje de flamenca en un color azul intenso. Se lo ha diseñado ella misma, en su marca Rocío Osorno Collection. El mantón no ha pasado por alto, con un color uniforme al traje y unos flecos muy largos.

Anna Ferrer Padilla

La hija de Paz Padilla ha ido a la Feria con un traje espectacular color negro con muchos volantes. El toque especial ha sido ni más ni menos que su mantón de color rosa pálido con estampado de rosas rojas, que ha hecho que su look sea perfecto.

Anna Ferrer Padilla en la Feria de Abril de Sevilla 2024 | Gtres

Natalia Osona

Si hay premio al traje más arriesgado, Natalia Osona lo gana. La influencer ha llevado un vestido con el cual estaba muy contenta, de color amarillo y topos. El mantón que ha escogido, tiene un estampado clásico con flores de colores rojos, lilas y amarillos, con unos flecos de color lila que le dan un toque distinto al look.

Raquel Martínez

Más conocida como Bonbonreich, ha sorprendido a todos sus seguidores con un look gracias al cual la han bautizado como "la mejor vestida". Un traje fabuloso de color blanco que ha conjuntado con un matón muy bonito de color azul bebé, con flecos y un broche de oro pequeño.

Eugenia Martínez de Irujo

La aristócrata española no se ha perdido la Feria. Su look ha captado la atención de muchos por estar lleno de color. Se ha puesto un vestido azul verde, con topos de distintos colores. Lo ha rematado con un mantón muy sofisticado de color salmón. ¿Te gusta?

Lolalolita

Acabamos con la reina de TikTok en España, y es que Lolalolita no se ha querido perder la Feria de Abril de este año. Uno de sus looks ha sido este magnífico color rojo. El mantón, con unos flecos muy largos, también de color rojo, pero con las flores del estampado de color azul bebé.