Los dos looks de Melania Trump en la investidura: un sombrero llamativo y un vestido de gala

El 20 de enero de 2025 pasará a la historia como el día en el que Donald Trump fue investido como el 47º presidente de Estados Unidos. Cuatro años después de dejar la Casa Blanca, el magnate y empresario fue recibido en esta misma residencia por el presidente saliente, Joe Biden, y su esposa, y luego se dirigió al Capitolio, donde se celebró la toma de posesión.

Para estos actos oficiales, que marcan el inicio del segundo mandato de Trump, su mujer, Melania Trump, eligió un look con un claro mensaje detrás: en esta nueva andadura como primera dama, apostará más por la moda estadounidense.

Melania y Donald Trump en la investidura del 20 de enero de 2025 | Gtres

El primer look de Melania Trump en la investidura 2025

Para comenzar la jornada, la exmodelo de origen esloveno eligió un conjunto de abrigo y falda, en color azul marino, del diseñador de Nueva York Adam Lippes. Un autismo sobrio y muy elegante que combinó con unos zapatos de salón y unos guantes de piel oscuros —muy necesarios para las temperaturas bajo cero que helaron la jornada de investidura—.

Melania Trump en la segunda investidura de Donald Trump | Gtres

"La tradición de la inauguración presidencial encarna la belleza de la democracia estadounidense y hoy tuvimos el honor de vestir a nuestra primera dama, la Sra. Melania Trump. El traje de la Sra. Trump fue creado por algunos de los mejores artesanos de Estados Unidos y me enorgullece mucho mostrar este trabajo al mundo", escribió el diseñador en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo más aplaudido del primer conjunto que lució Melania Trump fue el sombrero elegido: tipo canotier, del mismo color del resto del look y decorado con una cinta blanca que conjuntaba con la camisa que sobresalía del cuello del abrigo. Se trata de un accesorio que pertenece la firma de lujo neoyorkina Eric Javits. "Ella tiene la gracia interior, la belleza y la presencia para transformar lo que era realmente un estilo de sombrero muy simple y restringido en lo que se convirtió en un momento wow", aseguró la firma en sus redes sociales al ver el éxito que había tenido su sombrero.

Melania y Donald Trump | Gtres

Para aquellos que tengan buena memoria fotográfica, el look de día de Melania les habrá resultado familiar, puesto que se parece al que ella misma lució durante una visita oficial que ella y su marido realizaron a Reino Unido, en 2019, con Isabel II como reina.

Melania y Donald Trump con Isabel II | Gtres

El look de gala de Melania Trump

La jornada de investidura se cerró con los bailes inaugurales, donde Donald Trump y Melania debutaron al ritmo de Battle Hymn of the Republic. Para este evento de gala, Melania apostó de nuevo por un look bicolor de lo más sofisticado: un vestido blanco con escote palabra de honor, adornado con una cinta negra en zigzag que aportaba volumen al torso. La falda, ajustada y con una abertura lateral, añadía un toque moderno al outfit.

Melania y Donald Trump en la investidura del 20 de enero de 2025 | Gtres

El detalle más llamativo del conjunto fue el choker negro tipo joya que realzaba su cuello, complementado con su melena suelta, peinada en ondas suaves y desenfadadas que enmarcaban su rostro a la perfección.

Melania y Donald Trump en el baile de investidura del 20 de enero de 2025 | Gtres

El artista que hizo brillar a Melania en su segundo primer baile presidencial fue Hervé Pierre, un diseñador franco-estadounidense en el que la exmodelo ya confió para este mismo evento en 2017.