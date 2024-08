Descubre cuál es el modelo de gafas perfecto para ti, según las medidas de tu cara cara, sin necesidad de probártelas

Cuando el oculista te dice que necesitas gafas o ya las llevas y quieres cambiarlas por unas nuevas, empiezan las dudas: ¿cuál es el tipo de gafa que mejor me queda? Y es que por mucho que te guste una forma o un color determinado, lo importante no es que queden bien: Hay que valorar que no nos aprieten y en definitiva que se ajusten a la perfección al rostro. Existe un método para saber cómo serían tus gafas ideales y sin probarlas: midiendo tu cara.

Gafas | Pexels

Necesitas un espejo, un rotulador y una cinta métrica. A continuación, y mediante tres sencillísimos pasos, podrás descubrir cuál es el modelo de gafas perfecto para ti. ¡Es importante que sigas bien los pasos!

El primero es ponerte frente al espejo, a ser posible en un lugar bien iluminado. Deberás tener en cuenta que veas tu cara al completo. Pega tu rostro al espejo, y con mucho cuidado, marca dos puntos con rotulador: uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Toma como punto de referencia el final de tus cejas, deberán de estar alineados.

El segundo de los pasos es mucho más sencillo. Deberás medir la distancia entre los dos puntos, a ser posible en milímetros, por ejemplo 115mm.

Y el último paso, algo más complejo, nos acerca ahora sí a conocer las gafas perfectas. Busca aquellos modelos que te interesen y fíjate en los números de sus patillas, generalmente separados por guiones o bien un cuadrado.

Por ejemplo, 50-22. El método es muy fácil. Multiplica el primer número por 2, y suma el segundo. El resultado deberá ser lo más parecido posible a la distancia obtenida en el espejo.