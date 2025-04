¿Cuánto cuesta equiparse para iniciarse en el running?

Es innegable que el deporte está más presente que nunca en nuestro día a día, y buena parte de esta tendencia se refleja en las redes sociales. Rutinas de fuerza en el gimnasio, yoga, pilates… el contenido fitness inunda nuestros feeds. Sin embargo, hay una disciplina que destaca por encima del resto: el running.

Cada vez son más los influencers que se suman a esta práctica y lo comparten en sus perfiles. Desde Laura Escanes hasta Eme de Amores, pasando por Iban García y Carla Flila, el running se ha convertido en el deporte del momento.

Y aunque pueda parecer una actividad sencilla, tan fácil como salir al parque de tu barrio y echar a correr, lo cierto es que detrás hay una cara menos visible: el coste real de estar bien equipado. Porque, ¿cuánto cuesta realmente estar listo para practicar este deporte como es debido? En este artículo analizamos el equipamiento necesario para convertirnos en corredores preparados para comernos todas las calles de nuestra ciudad.

¿Cuáles son las mejores zapatillas para empezar a correr?

Uno de los productos más valorados por las influencers runners en redes sociales son las zapatillas para correr. Se considera el elemento más importante para lograr una buena pisada y una zancada eficiente. Incluso para quienes se inician en el running, muchos expertos coinciden en que contar con un buen calzado es esencial para cuidar la salud física: favorece una correcta postura corporal, mejora la pisada del pie y reduce el impacto en las articulaciones.

Por eso, las zapatillas para correr más recomendadas para principiantes suelen tener un precio más elevado del esperado. A continuación, te mostramos algunas de las favoritas.

Según @carlosrojo_running, experto en running, es fundamental que unas buenas zapatillas para empezar a correr sean cómodas, cuenten con una buena amortiguación y, sobre todo, sean versátiles tanto en ritmo como en superficies. De esta forma, tendremos un calzado adaptable a diferentes perfiles de corredores que haga más fácil y agradable el proceso de iniciarse en el running, y nos permite descubrir qué tipo de corredor somos.

Entre todas las opciones recomendadas, el modelo que más destaca es el Adidas Supernova Rise. Una zapatilla sencilla que ofrece todo lo necesario para correr bien desde el primer día. Influencers que se han adentrado en el mundo del running, como Laura Escanes, también utilizan este modelo. Lo hemos visto a través de sus redes sociales y en la carpeta de recomendaciones que comparte en su perfil de Amazon.

Story Laura Escanes | Instagram

Otras zapatillas muy recomendadas para quienes empiezan en este mundillo son las Asics Novablast 4, las Hoka Clifton 9 y las Saucony Guide 18. Todas estas opciones oscilan entre los 100 y 170 euros, un precio algo elevado para quien está empezando, pero una inversión clave para cuidar la pisada.

¿La ropa es importante para el running?

Para empezar a correr, lo ideal es salir con lo que se tenga a mano en casa. Pero también es cierto que la comodidad marca la diferencia: ropa que no irrite con el roce ni el sudor, tejidos que se adapten bien al cuerpo, y tops deportivos que ofrezcan una buena sujeción. Si a eso le sumamos las ganas de verse bien, porque sí, motivarse también pasa por gustarse, la conclusión es clara: los productos mejor valorados suelen ser de marcas reconocidas y con precios que no siempre son asequibles.

La influencer de lifestyle y deporte Teresa Sanz (@teresa_sanz) comparte en Instagram una sección dedicada a sus 5 esenciales para entrenar, entre ellos, los leggings. Para correr, nos recomienda los Nike Epic Fast: cómodos, con bolsillos, con cordón ajustable en la cintura y, lo más importante, que no se bajan al correr.

En la misma serie de vídeos, Teresa también nos habla de los tops deportivos, una prenda clave para garantizar la comodidad al correr. Su selección incluye tres modelos: el top deportivo Nike Swoosh Medium Support, el Ruched Sports Bra de la marca Gymshark y el sujetador deportivo Comfortlux de Oysho. Todos ellos ofrecen buena sujeción y se mueven en un rango de precios entre los 19 y 43 euros.

En cuanto a otros complementos imprescindibles del look runner, Laura Escanes nos deja su lista de favoritos en su perfil de Amazon. Entre ellos, destaca la gorra Race Day Hat de TrailHeads, ideal para protegerse del sol, y las gafas de sol Raptor de la marca Velites, que la acompañan en muchas de sus salidas.

¿Se puede grabar la ruta con precisión?

Durante el primer mes como runner, quizá un reloj no entre en la lista de imprescindibles. Pero a medida que se gana constancia y se empieza a tomar más en serio este hábito, contar con un buen reloj deportivo marca un antes y un después en la calidad de las salidas.

Estos dispositivos se convierten en una herramienta clave para controlar el tiempo, el ritmo y la distancia recorrida. Disponer de estos datos permite estructurar mejor los entrenamientos y avanzar hacia metas personales con más conciencia y precisión.

Una de las características más valoradas es la precisión del GPS, fundamental para registrar bien la ruta y todos los detalles del recorrido. Además, muchos relojes incluyen funciones avanzadas para monitorizar la salud y el bienestar: frecuencia cardíaca, pasos diarios, calorías, e incluso las horas y calidad del sueño.

Entre los modelos más recomendados para principiantes están: el Garmin Forerunner 45, el Garmin Venu 2s, el Kiprun 500 de Coros y el Polar Ignite 2. Todos ellos se mueven en un rango de precios entre los 120 y 270 euros, dependiendo de las funcionalidades y el diseño. Por su parte, Laura Escanes utiliza el Garmin Venu 3s, un modelo más avanzado con un precio de 500 euros.

¿Se tiene que renunciar a la música?

A mucha gente le motiva salir a correr con una nueva playlist o un podcast que les acompañe. Sin embargo, en plena carrera, cuando el calor aprieta y el sudor empieza a hacer de las suyas, los auriculares pueden convertirse en un problema: se resbalan, se mueven o directamente se caen.

La buena noticia es que no hace falta renunciar a la música. La solución está en los auriculares de conducción ósea, una alternativa cada vez más popular entre runners. Estos dispositivos no se colocan dentro del oído, sino que se apoyan alrededor de la oreja, transmitiendo el sonido a través de los huesos del cráneo. Esto no solo evita que se deslicen con el sudor, sino que además permite mantener el oído libre, algo clave para estar atentos al entorno mientras corremos.

Los modelos más populares pertenecen a la marca Shokz, con precios que oscilan entre los 70 y los 200 euros, según la gama y las funciones de cada uno.

¿Correr es solo calzarse unas zapatillas y tener fuerza de voluntad?

A lo largo de este artículo hemos podido comprobar que la realidad del running va más allá de las ganas y la motivación. Este deporte, aunque en apariencia sencillo, requiere una inversión material considerable si se quiere practicar con comodidad, seguridad y rendimiento.

No, correr no es simplemente ponerse unas zapatillas y salir a la calle con mucha voluntad. Así lo confirma también el corredor profesional Sergio Turull, conocido en redes como @pitufollow, quien reflexiona sobre los costes y exigencias reales del running.

Si hacemos cuentas y sumamos todos los productos mencionados para montar nuestro outfit runner, ¿a cuánto asciende el total? Veamos:

Zapatillas Adidas Supernova Rise 2: 150 euros

Leggins Nike Epic Fast: 54,99 euros

Sujetador deportivo Ruched Sports Bra de Gymshark: 19,20 euros

Gorra Race Day Hat de TrailHeads: 46,73 euros

Gafas de sol Raptor de Velites: 84,99 euros

Reloj Garmin Forerunner 45: 120 euros

Auriculares Shokz: 70 euros.

Total del look: 545,91 euros.

Y eso sin contar otros gastos esenciales como tratamientos musculares, masajes o rutinas de recuperación. Porque sí, cuidar el cuerpo también forma parte del entrenamiento.