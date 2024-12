Cómo transformar una camiseta de hombre en una estilosa camiseta de mujer usando tu sujetador

Seguro que a muchas os ha pasado que tienes una camiseta oversize que solo usas para ir al gimnasio, o miras la camiseta de tu pareja pensando en lo cómoda que parece, pero no sabes cómo integrarla en tus looks porque no es tu talla o tiene un corte poco favorecedor. Hoy te enseñamos una manera sencilla y estilosa de transformar estas camisetas en una prenda chic, perfecta para looks elegantes con un toque desenfadado.

Gracias a un vídeo publicado por @personalshowroom, una cuenta de Instagram especializada en diseño y moda, hemos descubierto esta genial idea para usar camisetas oversize. Aquí te explicamos el paso a paso para recrearlo.

Los dos pasos sencillos para transformar tu camiseta

1. Crea tu base

Elige el look con el que quieres combinar la camiseta, ya sea un atuendo casual o más arreglado. Luego, ponte la camiseta oversize sin hacer ajustes previos.

2. Transforma la camiseta

Paso 1: Saca los tirantes de tu sujetador y colócalos por encima de las mangas de la camiseta, posicionándolos en su lugar natural. Ajusta la camiseta para cubrirlos por completo, asegurándote de que quede cómoda y estilosa. Repite esto en ambos lados.

Paso 2: Usa la hebilla de un cinturón bonito con al menos dos huecos. Pasa la tela sobrante de la camiseta por el primer hueco de la hebilla y luego sácala por el segundo, dejando que la tela caiga de forma natural. Ajusta el cinturón según tu preferencia para acentuar la figura.

¡Y listo! Ahora tienes un look completamente transformado.

¿Cómo combinar una camiseta de hombre?

El encanto de esta técnica radica en su versatilidad. Aunque la idea nació para reutilizar camisetas de hombre, puedes incorporarla en una amplia variedad de estilos y ocasiones. Aquí te dejamos varias ideas para inspirarte:

Look elegante con un toque desenfadado

La creadora del vídeo combina su camiseta con una falda de satén en color verde oliva y unas botas negras de acabado brillante. Este conjunto es perfecto si quieres lucir sofisticada, pero con un toque relajado. Puedes añadir complementos como un bolso de mano pequeño y pendientes dorados para un acabado impecable.

Estilo casual y cómodo

Si buscas un outfit más relajado, combina la camiseta con unos pantalones wide leg en tonos neutros o vaqueros claros. Añade unas zapatillas deportivas para un look ideal para el día a día. Un bolso cruzado y gafas de sol redondearán este conjunto perfecto para pasear o hacer recados con estilo.

Toque rockero y atrevido

Para un estilo más rebelde, combina la camiseta con unas botas cowboy o unas combat boots negras. Completa el look con unos pantalones de cuero o jeans desgastados, y una chupa de cuero o una chaqueta vaquera oversize. Este outfit es perfecto para conciertos, salidas nocturnas o simplemente para destacar con actitud.

Opción para la oficina

Si trabajas en un entorno relajado, también puedes integrar esta prenda en tu vestuario laboral. Úsala con un pantalón de pinzas ajustado y un blazer entallado. Opta por zapatos de tacón medio o mocasines elegantes.