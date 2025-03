Cómo esconder los tirantes del sujetador con una goma de pelo según tu camiseta

Seguro que alguna vez te ha pasado: eliges un top precioso, pero los tirantes del sujetador quedan visibles, estropeando la armonía del look. No, no siempre podemos recurrir a un sujetador sin tirantes o con adhesivo, bien sea por comodidad o porque no ofrece el soporte que necesitamos en esa ocasión. Pero tranquila, porque hay una solución sencilla y efectiva con la que podrás conseguirlo sin necesidad de comprar nuevos sujetadores.

Solo necesitas una simple goma de pelo. Sí, como lo lees. Ese pequeño ítem con el que te recoges el pelo será el que te ayudará a adaptar tu sujetador a diferentes tipos de escotes y no tener que preocuparte más por los tirantes, tal y como demuestra la cuenta de Instagram @adrijoiaselingerie. ¡Tres trucos para tres tipos de camiseta! Te lo explicamos paso a paso para que puedas probarlo en casa.

¿Cómo disimular las tiras del sujetador para que no se vean?

El primer truco te servirá para ocultar el sujetador en tops de escote cuadrado, prendas caracterizadas por ser elegantes, regalarnos personalidad y resaltar la zona del cuello y hombros. Se trata de un tipo de escote que, además de ser usual en tops y camisetas, también lo es en vestidos, especialmente los vestidos de novia.

Aunque estilizan mucho, es cierto que la presencia de los tirantes puede llegar a restarle elegancia. ¡Pero no te preocupes! Hay una forma sencilla de solucionarlo. Para evitarlo, coge un par de gomas de pelo y pasa cada tirante del sujetador por dentro de una goma. Después, al ponerte el sujetador, asegúrate de que tu brazo quede por encima de la goma, de manera que actúe como tope. Así, el tirante quedará oculto y no tendrás que estar ajustando el sujetador constantemente.

Por otro lado, los tops con escote asimétrico son ideales para quienes buscan dar un toque original a sus looks, además de ser una excelente opción para estilizar el cuello y los hombros. Este tipo de escote favorece especialmente a las personas que tienen hombros estrechos o un busto pequeño, ya que equilibra la silueta.

Sin embargo, al dejar un hombro al descubierto, los tirantes del sujetador pueden romper esa armonía visual. ¿Cómo lo podemos solucionar? Es muy sencillo: solo tendrás que destensar al máximo el tirante del lado que queda visible y pasártelo por el cuello. De esta forma, te quedará en la parte de la prenda con hombro y podrás ocultarlo fácilmente.

Y por último, nos centraremos en los tank tops, prendas básicas que utilizamos durante todo el año y para cada ocasión. Son de lo más cómodos y versátiles, ideales para las personas de hombros anchos al suavizar la línea de la parte superior del cuerpo.

El principal dilema con el sujetador y este top es que los hombros quedan al descubierto, y por ende, los tirantes de la ropa interior. En este caso, el truco consiste en unir ambos tirantes en la espalda con una goma de pelo. De esta forma, quedarán unidos y fijos. ¡Conseguirás que se oculten bajo la camiseta y no se moverán durante todo el día!