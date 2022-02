¿Cada cuánto debo llevar mis abrigos a la tintorería?

Nuestra forma de vestir dice mucho de nosotros. La ropa es nuestra carta de presentación y, aunque nos parezca superficial, puede ser determinante para causar buena o mala impresión. Es por eso por lo que resulta esencial cuidar de nuestras prendas de forma correcta.

Así como algunas se deben lavar diariamente como la ropa interior, hay otras que se recomienda hacerlo cada cierto tiempo. Entre ellas se encuentran los abrigos, prendas en las que probablemente, todo el mundo se gasta más dinero. Por este hecho, al tener que invertir una parte significativa de nuestro sueldo, fastidia mucho más mancharlas.

¿Se deben lavar cada semana?

La respuesta es no. Estas prendas las solemos llevar en las épocas del año más frías, por lo tanto, no tenemos la necesidad de usarlas siempre. Hablamos de prendas que llevamos por encima de la ropa y no tocan directamente nuestra piel. De todas formas, es cierto que son las más expuestas al aire, el sol y la suciedad de las calles.

A pesar de ello, se recomienda lavarlas entre una y dos veces al año. Por ejemplo, puedes aprovechar el cambio de temporada para limpiarlas y así tenerlas listas para invierno. Es importante no olvidarte, ya que, si se acaba la temporada fría y los cuelgas directamente en el armario, los malos olores, sudores y manchas que puedan contener se van a quedar allí para los restos. Si las lavamos, cuando las rescatemos solo deberemos quitarles el polvo.

¿Los puedo lavar en casa?

Puedes, pero quizá no debas. Los abrigos suelen estar hechos de materiales mucho más delicados que la ropa normal, por eso es común llevarlos a la tintorería, sitios especializados en el cuidado de las prendas y tejidos más delicados. Cabe destacar que las tintorerías usan métodos como el lavado en seco (sin agua) por lo que resultaría ideal para tus chaquetas.

Además, no vas a tener problemas de espacio. Los abrigos suelen ocupar mucho más, por lo que quizás no quepan en tu lavadora doméstica. Esto también resulta importante, porque en tambores reducidos, tu chaqueta va a absorber más agua de la necesaria, siendo perjudicial.

¿Y si su tejido no es especial?

Existe la posibilidad de lavar casi todos los abrigos en lavadoras corrientes, pero cabe recordar que, dependiendo del tejido, podemos llegar a acabar con nuestra ropa. De todas formas, si tu abrigo no tiene una tela delicada, puedes lavarlo en casa, como por ejemplo los plumones.

Aun así, siempre debes saber si tu abrigo admite el lavado en máquina y qué es lo mejor para él: usar agua fría o tibia, comprar detergentes especiales o incluso plancharlo o no. De esta manera, conseguirás alargar la vida de tus prendas, y tanto tú como tu cartera lo vais a agradecer.

