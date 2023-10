¿Un anillo atascado? Este es el truco definitivo para sacarlo

En varias ocasiones, llevar un anillo conlleva algo singular, ya sea porque te lo ha regalado una persona especial, lo has heredado o es el anillo de tu boda, entre otras muchas circunstancias. Cuando esto sucede lo cuidas y lo proteges como oro en paño para que no se pierda o no se deteriore. Pero hay veces que pasan cosas imprevisibles, como por ejemplo, que el anillo se te quede atascado en el dedo.

Si no lo puedes sacar, lo primero que debes hacer es ir a urgencias. Allí te lo podrán quitar de la forma más segura. Como hizo la señora de este vídeo, en el que se ve el singular truco de la enfermera para sacar el anillo sin tener que romperlo. ¿Cómo lo hace?

Con un trozo de tela más largo que ancho, lo pasa por entre el anillo y el dedo. Luego, enrolla la parte inferior de la tela en el dedo y la parte que ha quedado por arriba la recoge y la lleva hasta abajo. Tras estos sencillos movimientos, tira de la tela y el anillo sale con facilidad. Eso sí, tras unos minutos angustiosos de la señora -con la mano ya morada- y su familia. El desahogo es tal que cuando la enfermera consigue sacar el anillo, se oyen unos suspiros de alivio colectivos.

Otros métodos para intentar quitar un anillo atascado

- Un método similar al de la enfermera es el de utilizar un hilo dental o un cordel fino. Colócalo en el nudillo más cercano a la punta del dedo y enróllalo hacia arriba, hacia el anillo. Justo cuando llegues al anillo, pasa la punta del hilo o cordel por debajo de la joya, pásala por encima del anillo y estira.

- Si ves que la mano y/o el dedo están inflamados, aplica hielo sobre la zona y déjalo durante unos minutos. El frío del hielo puede desinflamarlo y podrás sacar el anillo. También puedes probar con poner el dedo bajo agua muy fría.

- El tercer truco consiste en aplicar algún tipo de producto lubricante como aceite de cocina, jabón líquido (o agua con jabón) y crema hidratante.

- Otro método es el de poner hielo en la mano y levantarla por encima de la cabeza durante unos minutos.

Algunas de las causas que pueden provocar que un anillo se atasque pueden ser que has crecido (y, por tanto, el anillo que llevas te queda pequeño) o alguna afección como artritis o artrosis.

A la mínima que notes que el anillo te aprieta el dedo, sácalo cuanto antes para evitar estas situaciones. Si resulta que el anillo se ha quedado pequeño y quieres ponértelo de nuevo, puedes acudir al joyero para que ajuste el tamaño de la joya, así la podrás lucir un tiempo más.

Por último, hay que tener en cuenta que no tienes que intentar sacar el anillo por la fuerza, ya que esto puede provocar más hinchazón en la zona. Si aún así no puedes quitar el anillo, acude rápidamente a urgencias para que te atiendan los profesionales.