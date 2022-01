Aldi tiene las botas térmicas que necesitas este invierno para ir a la última

La nariz roja, los labios cortados y las manos secas. Si cumples con alguna de estas características significa que el frío del invierno te está pasando factura. Otra de las consecuencias que viene de la mano con las temperaturas bajas (y que seguro que tú también sufres) es el frío en los pies. Esta desagradable sensación en la que parece que nos hayamos metido cubitos de hielo de los pies.

Se dice que si tus extremidades están frías, sientes el frío en todo el cuerpo. Y esta es una afirmación bien cierta, ya que, el día que no tenemos los pies lo suficientemente calentitos, no vemos el momento de llegar a casa y ponerlos a remojo en agua caliente. Este momento de confort es inigualable, pero no compensa las largas horas de frío que hemos sufrido.

Pero, ¿sabías que hay calzado ideal para evitar que tus pies queden congelados? Con las botas térmicas tus extremidades inferiores se mantienen calientes durante todo el día. Además, gracias a Aldi, para dar con la solución no tienes que gastarte un dineral en zapatos de lujo.

La línea de ropa y calzado del supermercado alemán nos ha sorprendido con unas botas a precio de ganga que, además son de lo más bonitas, confortables, y, sobre todo, calentitas. Con ellas no tendrá que renunciar a un buen outfit.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este fantástico calzado que se convertirá en un imprescindible de invierno en tu armario.

¿Qué tienen de especial las botas de Aldi?

Sabemos que existen las camisetas térmicas, chaquetas y pantalones, pero no estamos acostumbradas a pensar en el calzado con estas cualidades. Sin embargo, Aldi presenta unas botas térmicas que mantienen el calor corporal y no dejan que el frío penetre. Sin duda, esta es la solución que estabas buscando para combatir el frío.

Características de las botas de Aldi

Las botas de Aldi tienen una serie de cualidades que aíslan el frío de tus extremidades, a la vez que brindan comodidad y confort. Estas son sus características:

Impermeable . El calzado de la marca alemana está hecho con una membrana de impermeable que impide que el agua se filtre.

. El calzado de la marca alemana está hecho con una membrana de impermeable que impide que el agua se filtre. Plantilla Memory Foam. Este tipo de plantillas están hechas de una espuma viscoelástica equipada con una tecnología “efecto memoria”, que permite que, con el uso, el zapato se adapte a la forma de tu pie, ofreciendo una mayor comodidad y confort.

Este tipo de plantillas están hechas de una espuma viscoelástica equipada con una tecnología “efecto memoria”, que permite que, con el uso, el zapato se adapte a la forma de tu pie, ofreciendo una mayor comodidad y confort. Aislantes. Gracias a la incorporación de una capa de aluminio, aíslan el frío y no dejan que llegue a los pies.

¿Cuál es su precio?

Todas estas características son dignas de un calzado caro. Pero la realidad es que su precio es asequible para todos los bolsillos, ya que no llega ni a los 20 euros, concretamente, cuestan 19,99 euros. No nos extrañaría que rápidamente se agoten existencias.

¿Y su diseño?

Las botas tienen una estética cuidada, con acabados acolchados y cordones cruzados al estilo del calzado de montaña. El interior está recubierto de pelo sintético, que aumenta la sensación de calor hasta la mitad de la pierna. Las tallas en las que están disponibles van de la 37 a la 39 y puedes escoger entre dos colores: gris o negro.

Ahora que estás convencida de cuál es la solución contra los pies fríos, no esperes más a conseguir tus botas térmicas.

