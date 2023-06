Naomi Campbell se adelanta a las críticas tras tener a su segundo hijo a los 53 años: "Nunca es tarde para ser madre"

Naomi Campbell, reconocida supermodelo de los años 90, está de celebración, ya que a sus 53 años de edad acaba de convertirse en madre por segunda vez. Ella misma se ha encargado de anunciarlo a sus 15 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram, con un post en el que ha expresado lo afortunada que se siente: "Mi pequeño querido, que sepas que se te aprecia sin medida y que estás rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡Bendecida! Bienvenido Babyboy".

Este texto, que acompaña una dulce imagen del recién nacido en sus brazos y la hermana mayor sujetándole la mano, concluye con un mensaje con el que la modelo británica se anticipa a las críticas que ya recibió cuando se estrenó en la maternidad: "Nunca es tarde para ser madre".

Se convirtió en madre hace dos años

En mayo de 2021, una semana antes de cumplir 51 años, Campbell desveló por sorpresa en esta misma red social que se había convertido en madre de una niña. "Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", escribió en esa ocasión.

La noticia generó mucho revuelo, pues a la modelo londinense nunca se la vio embarazada, a pesar de ser una figura de interés público y estar atendiendo a eventos y celebraciones llenos de paparazzi constantemente.

Una posible adopción fue el rumor más extendido hasta que, meses más tarde, protagonizó la portada de Vogue junto a su pequeña y afirmó que no es adoptada: "Es mi hija (biológica)".

En la misma publicación apostilló que podía contar con los dedos de una mano a la gente que sabía que iba a tenerla. Por lo que deducimos que con el recién llegado a la familia habrá ocurrido lo mismo. Naomi Campbell es muy severa en cuanto a la privacidad de sus hijos, de los cuales no se ha sabido ni el nombre.

¿Ha estado embarazada?

Al igual que ocurrió con su primogénita, en esta ocasión a Naomi Campbell tampoco se le ha visto embarazada ni ha hecho comentarios sobre si iba a tener otro hijo. Y no es que haya estado alejada de los focos en los últimos meses, al contrario, ha estado participando activamente en varios eventos sociales.

Por ejemplo, fue vista en el Festival de Cine de Cannes, donde posó en la alfombra roja a mediados del pasado mes de mayo. También asistió al desfile masculino de Louis Vuitton en París hace apenas una semana, que marcó el debut de Pharrell Williams como diseñador para la línea masculina de la casa francesa.