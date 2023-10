Zayra Gutiérrez aclara por qué su padre Guti no ha estado en el bautizo de su nieto

Este pasado sábado Zayra Gutiérrez y su pareja, Miki Mejías, celebraban un día muy especial para la familia: el bautizo de su hijo Hugo.

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías | Gtres

La joven pareja reunía a sus familias y amigos más cercanos, como Makoke y su hija Anita Matamoros, en una iglesia de una localidad de Madrid y después disfrutaban de una maravillosa comida en casa de su madre Arantxa de Benito.

Zayra Gutiérrez y su madre Arantxa de Benito | Gtres

Un evento familiar que la hija de Guti ha querido compartir con sus seguidores a través de las redes sociales mostrando cómo vivieron este día con unas preciosas imágenes.

Un bautizo en el que hubo una notable ausencia: la de su padre Guti y su familia. ¿Por qué no acudieron? Una pregunta que se dejaba en el aire que, una vez más, daba cabida a un gran número de especulaciones sobre la relación que hay entre padre e hija, pero Zayra quiso poner rápidamente fin a los rumores y dejar claro ante las cámaras de la prensa que se encontraba a las puertas de la iglesia el motivo por que su padre no les acompañó en este día tan importante para ellos: "No ha estado porque tenía que trabajar y el trabajo es el trabajo".

Zayra también desvelaba ante las cámaras que estaba muy nerviosa pero que el niño se había portado estupendamente: "El niño no se ha enterado de nada, es muy bueno".