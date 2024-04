Xandra Falcó cuenta cómo fue la boda de Teresa Urquijo y Almeida y reacciona a los rumores de embarazo de su hermana Tamara

Este mes de abril está lleno de eventos, aunque si hay uno que ha destacado por encima de los demás, ese ha sido el enlace de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. Una boda que ha reunido a más de 500 invitados entre los que se encontraban rostros muy conocidos de la política, de la realeza y de la jet set. Y Xandra Falcó no se lo quiso perder.

Ahora, la hermana de la marquesa de Griñón, ha reaparecido ante las cámaras aún con resaca emocional en el evento Tapas Chef of the Year 2024 y, con una sonrisa, ha desvelado a los micrófonos de Europa Press cómo vivió ella este enlace, además de reaccionar de una curiosa manera a los rumores de embarazo de su hermana Tamara.

Xandra Falcó en el evento Tapas Chef of the Year 2024 | Gtres

"Encantada de estar aquí. La gastronomía es una maravilla, hay que protegerla y ensalzarla, es uno de los grandes atributos que tenemos en España", ha comenzado explicando con una sonrisa y muy feliz de poder formar parte de este evento.

En cuanto a la boda de Almeida y Teresa, Xandra la ha calificado como "fantástica, llena de alegría", y es verdad que ha sido muy comentada en los medios de comunicación: "Ha sido un placer estar ahí y compartir la alegría con ellos". Pero, sin duda, uno de los momentos que más viral se ha hecho en la red ha sido el chotis que bailaron los novios: "Nada mejor que en Madrid, qué mejor que un chotis".

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo dándose un beso a la salida de su boda | Gtres

Antes de irse, aunque intentando no responder a los rumores de embarazo de Tamara Falcó, su hermana ha sido clara: "De eso no sé nada. Deseando que llegue". Y es que, no es ningún secreto que la marquesa de Griñón siempre ha deseado formar una familia y, después de casarse con Íñigo Onieva, comenzaron juntos un proceso de fertilidad basado en la Naprotecnología. Pero, hasta la fecha, no se tiene constancia de que la pareja esté esperando un bebé.